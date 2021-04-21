Анекдоты дня: приколы и мемы за 21 апреля

Кризис – это когда ждешь, что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понимаешь, что хорошо ты жил раньше.

Актуальные приколы, анекдоты и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL.

– Роза, я приглашаю вас в музей.

– Вы что, не можете произнести слово "ресторан"?

***

– Петрович, я вчера в театре видел твою жену. Она так кашляла, что все на нее оглядывались. У нее грипп?

– Нет, новое платье!

***

В детстве казалось, что нет ничего страшнее, чем делать уроки. Теперь начинаю понимать, что нет ничего страшнее, чем делать уроки со своим ребенком.

***

Оставил мужчина машину у подъезда и наклеил записку на лобовое стекло: "Бензобак пустой, магнитолы нет, двигатель украли!". На следующий день находит рядом со своей запиской другую: "Тогда зачем тебе колеса?".

***

Совет родителям, которые мечтают вырастить музыканта: выбирайте скрипку, а не пианино – скрипку легче заносить в подземный переход.

***

Муж и жена сидят в ресторане. К ним подходит официант:

– Что будете заказывать?

– Мне что-нибудь экзотическое из морепродуктов.

– А как насчет каракатицы?

– А она сама себе пусть заказывает.

***

– Простите, но вы не можете войти в казино без галстука!

– Почему?! Вот этот мужчина вообще голый!

– Да, но он выходит.

***

Мужчина в магазине:

– У вас есть шапочка для плавания?

– Нет.

– А ракетки для тенниса?

– Нет.

– А футбольный мяч?

– Нет. И вообще это вино-водочный магазин.

– Давайте тогда бутылку водки.

И про себя тихо:

– Видит Бог, я хотел заняться спортом.

***

Отец студента – профессору:

– Профессор, мне кажется, мой сын завтра провалит экзамен.

Профессор:

– Бьюсь на пять тысяч об заклад, что не провалит!

***

– Сарочка, сколько вам лет?

– Недавно подошла к тридцати.

– И что же вас так задержало в пути?

***

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "рыбацкие" сандалии стали трендом лета 2021 года. Носить такую обувь можно с пиджаком, платьем, джинсами или шортами.