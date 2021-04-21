Анекдоты дня: приколы и мемы за 21 апреля
Кризис – это когда ждешь, что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понимаешь, что хорошо ты жил раньше.
Актуальные приколы, анекдоты и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL.Анекдоты дня
– Роза, я приглашаю вас в музей.
– Вы что, не можете произнести слово "ресторан"?
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– Петрович, я вчера в театре видел твою жену. Она так кашляла, что все на нее оглядывались. У нее грипп?
– Нет, новое платье!
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В детстве казалось, что нет ничего страшнее, чем делать уроки. Теперь начинаю понимать, что нет ничего страшнее, чем делать уроки со своим ребенком.
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Оставил мужчина машину у подъезда и наклеил записку на лобовое стекло: "Бензобак пустой, магнитолы нет, двигатель украли!". На следующий день находит рядом со своей запиской другую: "Тогда зачем тебе колеса?".
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Совет родителям, которые мечтают вырастить музыканта: выбирайте скрипку, а не пианино – скрипку легче заносить в подземный переход.
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Муж и жена сидят в ресторане. К ним подходит официант:
– Что будете заказывать?
– Мне что-нибудь экзотическое из морепродуктов.
– А как насчет каракатицы?
– А она сама себе пусть заказывает.
***
– Простите, но вы не можете войти в казино без галстука!
– Почему?! Вот этот мужчина вообще голый!
– Да, но он выходит.
***
Мужчина в магазине:
– У вас есть шапочка для плавания?
– Нет.
– А ракетки для тенниса?
– Нет.
– А футбольный мяч?
– Нет. И вообще это вино-водочный магазин.
– Давайте тогда бутылку водки.
И про себя тихо:
– Видит Бог, я хотел заняться спортом.
***
Отец студента – профессору:
– Профессор, мне кажется, мой сын завтра провалит экзамен.
Профессор:
– Бьюсь на пять тысяч об заклад, что не провалит!
***
– Сарочка, сколько вам лет?
– Недавно подошла к тридцати.
– И что же вас так задержало в пути?
***
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "рыбацкие" сандалии стали трендом лета 2021 года. Носить такую обувь можно с пиджаком, платьем, джинсами или шортами.