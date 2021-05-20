Анекдоты дня: приколы и мемы за 20 мая

Настоящий друг не тот, кто тащит вас пьяного из бара, а тот, кто ползет рядом с вами.

Веселые приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 20 мая.

– Абрам! Ты почти три часа выносил мусор! Как так получилось?

– Роза, успокойся! Я таки его продал!

***

– То есть, вы видели, как преступник душил вашу тещу?

– Да, господин судья.

– Почему же вы не бросились на помощь?

– Я хотел, но, когда увидел, что он и сам справится, решил не мешать.

***

Врач выписывает пациентке лекарство:

– Это ваши таблетки для похудения. В банке 500 штук. Принимать их не нужно.

– Но, доктор, как же они тогда мне помогут?

– Очень просто. Два раза в день высыпайте все таблетки на пол, наклоняйтесь и собирайте по одной.

***

В суде слушается дело о разводе. Супруги никак не могут договориться о троих детях. Жена:

– Двух мне, одного тебе.

Мужчина:

– Нет, мне двух, тебе одного.

Через час жена не выдерживает:

– Слушай, пойдем домой. Разойдемся в следующем году, когда четверо будет.

***

В парке на лавочке сидит влюбленная пара. Вдруг какой-то человек начинает подавать девушке загадочные знаки. Возмущенный парень:

– Что вам нужно? Уходите!

– Я бы с радостью, но ключи от квартиры у жены.

***

Мать:

– Доченька, ну, почему ты не хочешь выходить замуж за такого хорошего парня?

– Мама, он же рыжий!

Отец отзывается с дивана:

– Да глупости это! Всего год жизни с тобой – и он станет седым!

***

Вовочка вспоминает:

– В школе я плохо учился, и мою маму часто вызывали к директору. Но потом я стал учиться лучше, и маме с директором пришлось искать другое место для встреч.

***

Муж уехал на курорт. Через неделю жена пишет ему сообщение:

– Как отдых? Как погода, море?

– Не знаю, отстал от экскурсии на винном заводе.

***

Одесса. В суде идет бракоразводный процесс.

Муж:

– Моя жена не устраивает меня как женщина.

Теща:

– Подумаешь, принц датский! Всю Одессу устраивает, а его – нет!

***

– Бабушка, сколько километров до соседнего села?

– Три было. А потом приехали специалисты, перемерили и насчитали пять. Теперь ходим лишние два километра.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, особая функция iPhone помогла девушке по фото уличить парня в измене. Соответсвующий видеоролик блогер Серена Керриган опубликовала в своем TikTok.