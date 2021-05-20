Анекдоты дня: приколы и мемы за 20 мая
Настоящий друг не тот, кто тащит вас пьяного из бара, а тот, кто ползет рядом с вами.
Веселые приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 20 мая.Анекдоты дня
– Абрам! Ты почти три часа выносил мусор! Как так получилось?
– Роза, успокойся! Я таки его продал!
***
– То есть, вы видели, как преступник душил вашу тещу?
– Да, господин судья.
– Почему же вы не бросились на помощь?
– Я хотел, но, когда увидел, что он и сам справится, решил не мешать.
***
Врач выписывает пациентке лекарство:
– Это ваши таблетки для похудения. В банке 500 штук. Принимать их не нужно.
– Но, доктор, как же они тогда мне помогут?
– Очень просто. Два раза в день высыпайте все таблетки на пол, наклоняйтесь и собирайте по одной.
***
В суде слушается дело о разводе. Супруги никак не могут договориться о троих детях. Жена:
– Двух мне, одного тебе.
Мужчина:
– Нет, мне двух, тебе одного.
Через час жена не выдерживает:
– Слушай, пойдем домой. Разойдемся в следующем году, когда четверо будет.
***
В парке на лавочке сидит влюбленная пара. Вдруг какой-то человек начинает подавать девушке загадочные знаки. Возмущенный парень:
– Что вам нужно? Уходите!
– Я бы с радостью, но ключи от квартиры у жены.
***
Мать:
– Доченька, ну, почему ты не хочешь выходить замуж за такого хорошего парня?
– Мама, он же рыжий!
Отец отзывается с дивана:
– Да глупости это! Всего год жизни с тобой – и он станет седым!
***
Вовочка вспоминает:
– В школе я плохо учился, и мою маму часто вызывали к директору. Но потом я стал учиться лучше, и маме с директором пришлось искать другое место для встреч.
***
Муж уехал на курорт. Через неделю жена пишет ему сообщение:
– Как отдых? Как погода, море?
– Не знаю, отстал от экскурсии на винном заводе.
***
Одесса. В суде идет бракоразводный процесс.
Муж:
– Моя жена не устраивает меня как женщина.
Теща:
– Подумаешь, принц датский! Всю Одессу устраивает, а его – нет!
***
– Бабушка, сколько километров до соседнего села?
– Три было. А потом приехали специалисты, перемерили и насчитали пять. Теперь ходим лишние два километра.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, особая функция iPhone помогла девушке по фото уличить парня в измене. Соответсвующий видеоролик блогер Серена Керриган опубликовала в своем TikTok.