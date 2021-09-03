15 примеров уморительного дизайна, который сломал мозг пользователям сети. Фото

Стать успешным дизайнером может далеко не каждый. Творческие люди часто создают "шедевры", над которыми смеется весь интернет.

OBOZREVATEL собрал коллекцию забавных фотографий произведений горе-дизайнеров. Среди прочих: стул в виде лошади, губы с герпесом и русалка с человеческими ногами.

У работников ритуальных услуг специфическое чувство юмора: они смастерили катафалк из фильма ужасов.

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