15 примеров уморительного дизайна, который сломал мозг пользователям сети. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Шедевры дизайнеров рассмешили пользователей

Стать успешным дизайнером может далеко не каждый. Творческие люди часто создают "шедевры", над которыми смеется весь интернет.

OBOZREVATEL собрал коллекцию забавных фотографий произведений горе-дизайнеров. Среди прочих: стул в виде лошади, губы с герпесом и русалка с человеческими ногами.

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