15 примеров уморительного дизайна, который сломал мозг пользователям сети. Фото
Стать успешным дизайнером может далеко не каждый. Творческие люди часто создают "шедевры", над которыми смеется весь интернет.
OBOZREVATEL собрал коллекцию забавных фотографий произведений горе-дизайнеров. Среди прочих: стул в виде лошади, губы с герпесом и русалка с человеческими ногами.
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Русалка "сломала мозг" пользователям сети.
Туристы смеются над телефонными будками в Турции.
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Креативные дизайнеры придумали украшения из различных блюд.
Кровать молодоженов в форме ротовой полости.
Визажисты сделали губы из цитрусовых фруктов, но пользователям это напомнило герпес.
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