Меню на каждый день недели в условиях карантина

Сейчас, находясь в условиях вынужденной изоляции, мы столкнулись с ситуацией, когда нужно правильно составить меню и расписать наш рацион с учетом многих факторов.
Как это сделать правильно, в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Алена Юдина.
"Во-первых, необходимо учесть тот факт, что сейчас мы ограничены в физической активности, следовательно, прием пищи не должен приводить к набору лишнего веса. Второй важный момент - эта пища не должна тяжело усваиваться. Третий важный момент - мы находимся в состоянии стресса, следовательно, иммунная система нуждается в поддержке. Все эти факторы должны быть учтены.
Что касается граммовки, т.е. указания веса конечного продукта, то это сугубо индивидуальный момент, который должен рассчитываться исходя из роста, веса и индекса массы тела каждого конкретного человека. Мы же можем сейчас дать общее меню, которое поможет поддержать иммунную систему и при этом не набрать лишние килограммы в период вынужденной изоляции".
Данное меню составлено диетологом для женщин и мужчин в возрасте от 30 до 45 лет. Цель меню - удержать вес и не поправиться в условиях карантина.
Меню день №1
Завтрак
Яйцо-пашот на тосте с белым сыром
Овощи
Перекус
Сырники с натуральным йогуртом
Обед
Каша гречневая
Грудка куриная запеченная
Салат из свежих овощей
Перекус
Фрукты по сезону
Ужин
Хек запеченный
Соте овощное
Меню день №2
Завтрак
Каша овсяная с медом, изюмом и орехами
Бутерброд с сыром
Перекус
Шоколадный чизкейк
Обед
Каша перловая
Скумбрия запеченная
Салат из свежих овощей
Перекус
Яблоко запеченное с корицей
Ужин
Телятина, запеченная с овощами
Меню день №3
Завтрак
Омлет со шпинатом или зеленью
Тост с белым сыром
Перекус
Желе из йогурта с ягодой
Обед
Каша булгур
Шницель из индейки с морковью
Овощи тушенные
Перекус
Суп овощной с чесночной гренкой
Ужин
Мусс из куриной печени
Салат из листовой зелени и свежих овощей
Меню день №4
Завтрак
Творожная запеканка с сухофруктами и орехами
Йогурт натуральный
Перекус
Тыква запеченная с сыром на тосте
Обед
Рис нешлифованный
Нототения запеченная в сметане
Салат из свежих овощей
Перекус
Желе из ягод
Ужин
Мясо постное запеченное с овощами
Меню день №5
Завтрак
Каша гречневая с грибами, зеленью и яйцом
Перекус
Фруктовый салат с йогуртом
Обед
Макароны с овощами и отварной телятиной
Перекус
Тост со слабосоленной семгой
Ужин
Хек запеченный
Салат из свежих овощей
Меню день №6
Завтрак
Яичные кексы с овощами с хлебом (можно просто 2 яйца отварных)
Перекус
Фруктовый салат
Обед
Салат из бурого риса с тунцом - гарнир с салатом
Перекус
Творог с йогуртом
Ужин
Курица запеченная
Овощное соте
Меню день №7
Завтрак
Творожные маффины с ягодой и йогуртом
Перекус
Салат овощной с бутербродом из сыра и хлеба
Обед
Крем-суп из шампиньонов
Каша пшенная с запеченной телятиной
Салат из капусты и моркови
Перекус
Фрукты по сезону
Ужин
Чечевица отварная с яйцом и овощами
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