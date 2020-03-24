Меню на каждый день недели в условиях карантина

Сейчас, находясь в условиях вынужденной изоляции, мы столкнулись с ситуацией, когда нужно правильно составить меню и расписать наш рацион с учетом многих факторов.

Как это сделать правильно, в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Алена Юдина.

"Во-первых, необходимо учесть тот факт, что сейчас мы ограничены в физической активности, следовательно, прием пищи не должен приводить к набору лишнего веса. Второй важный момент - эта пища не должна тяжело усваиваться. Третий важный момент - мы находимся в состоянии стресса, следовательно, иммунная система нуждается в поддержке. Все эти факторы должны быть учтены.

Что касается граммовки, т.е. указания веса конечного продукта, то это сугубо индивидуальный момент, который должен рассчитываться исходя из роста, веса и индекса массы тела каждого конкретного человека. Мы же можем сейчас дать общее меню, которое поможет поддержать иммунную систему и при этом не набрать лишние килограммы в период вынужденной изоляции".

Данное меню составлено диетологом для женщин и мужчин в возрасте от 30 до 45 лет. Цель меню - удержать вес и не поправиться в условиях карантина.

Меню день №1

Завтрак

Яйцо-пашот на тосте с белым сыром

Овощи

Перекус

Сырники с натуральным йогуртом

Обед

Каша гречневая

Грудка куриная запеченная

Салат из свежих овощей

Перекус

Фрукты по сезону

Ужин

Хек запеченный

Соте овощное

Меню день №2

Завтрак

Каша овсяная с медом, изюмом и орехами

Бутерброд с сыром

Перекус

Шоколадный чизкейк

Обед

Каша перловая

Скумбрия запеченная

Салат из свежих овощей

Перекус

Яблоко запеченное с корицей

Ужин

Телятина, запеченная с овощами

Меню день №3

Завтрак

Омлет со шпинатом или зеленью

Тост с белым сыром

Перекус

Желе из йогурта с ягодой

Обед

Каша булгур

Шницель из индейки с морковью

Овощи тушенные

Перекус

Суп овощной с чесночной гренкой

Ужин

Мусс из куриной печени

Салат из листовой зелени и свежих овощей

Меню день №4

Завтрак

Творожная запеканка с сухофруктами и орехами

Йогурт натуральный

Перекус

Тыква запеченная с сыром на тосте

Обед

Рис нешлифованный

Нототения запеченная в сметане

Салат из свежих овощей

Перекус

Желе из ягод

Ужин

Мясо постное запеченное с овощами

Меню день №5

Завтрак

Каша гречневая с грибами, зеленью и яйцом

Перекус

Фруктовый салат с йогуртом

Обед

Макароны с овощами и отварной телятиной

Перекус

Тост со слабосоленной семгой

Ужин

Хек запеченный

Салат из свежих овощей

Меню день №6

Завтрак

Яичные кексы с овощами с хлебом (можно просто 2 яйца отварных)

Перекус

Фруктовый салат

Обед

Салат из бурого риса с тунцом - гарнир с салатом

Перекус

Творог с йогуртом

Ужин

Курица запеченная

Овощное соте

Меню день №7

Завтрак

Творожные маффины с ягодой и йогуртом

Перекус

Салат овощной с бутербродом из сыра и хлеба

Обед

Крем-суп из шампиньонов

Каша пшенная с запеченной телятиной

Салат из капусты и моркови

Перекус

Фрукты по сезону

Ужин

Чечевица отварная с яйцом и овощами

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