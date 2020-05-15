Подтвержден риск кофеманов заболеть двумя опасными болезнями

Ученые Центра здоровья при Университете Южной Австралии подтвердили, что чрезмерное употребление кофе приводит к серьезным болезням суставов.

Ранее тщательные исследования показали, что шесть чашек кофе в день — это верхний предел безопасного потребления, пояснила профессор этого университета Элина Хиппонен.

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В новых работах ученые пошли другим путем: они не сравнивали влияние напитка на здоровье любителей кофе и тех, кто его не употреблял, пишет сайт Eurekalert.

"На этот раз мы использовали генетический подход — так называемый анализ MR-PheWAS, с помощью которого проверили связь между употреблением кофе и развитием заболеваний. Результаты показали, что умеренное употребление кофе не несет вреда для здоровья. Однако превышение нормы увеличивало риск развития болезней суставов — остеоартрита и артропатии", — отметила Хиппонен.

Ученый порекомендовала не злоупотреблять кофе людям с семейным анамнезом остеоартрита или артропатии, а также тем, кто уже имеет проблемы с суставами.

Как сообщал OBOZREVATEL, чай является важной составляющей рациона питания для людей, решивших сбросить лишние килограммы.

Однако важно понимать: чтобы похудеть, нужно не только пить чай, но и правильно питаться, отдыхать и не забывать про физические нагрузки.

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