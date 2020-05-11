Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Ночные перекусы: четыре диетолога рассказали, чем это опасно

1.4т
Читать материал на украинском

Ночные перекусы – это сигнал, говорящий о том, что у человека серьезные проблемы со здоровьем, о которых он может даже не догадываться.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали диетологи, к которым мы обратились с просьбой объяснить, действительно ли ночные перекусы – это плохо и почему.

Ночные перекусы: четыре диетолога рассказали, чем это опасно

Итак, эксклюзивные ответы диетологов на вопрос о вреде ночных перекусов.

Врач-диетолог Ольга Набока: При сильном голоде ночью пьем горячую воду

"Ночные перекусы допустимы только в том случае, когда человек работает в ночную смену и ночью не спит, а бодрствует. В этом случае ночной перекус допустим, но он должен быть правильным. В этом случае должно быть исключено мясо, простые углеводы, в том числе каши. Также из ночного рациона исключаются жирные сорта рыбы. Можно съесть яйцо и некрахмалистые овощи, желательно тушеные. Но объемы таких перекусов должны быть маленькими.

Для тех, кто не работает ночью, в это время все же лучше спать, а не есть. Если ночью спать не удается и подход к холодильнику неизбежен, нужно понять, что это происходит по одной причине: в течение дня человек получил мало питательных элементов. Второй причиной для ночного голода может быть плохое состояние кишечника. Если сбалансировать питание и акцентировать внимание на правильном ужине, ночные перекусы сойдут на нет.

Кефир ночью пить я не рекомендую, особенно женщинам после сорока лет, так как он может провоцировать отеки. Можно выпить немного воды, но, если у вас проблемы с почками, утром будут отеки. При сильном голоде ночью пьем горячую воду и не чашками, а глотками. Это поможет уйти ночью от холодильника".

Ночные перекусы: четыре диетолога рассказали, чем это опасно

Врач-диетолог Сергей Антонюк: Лучше выпить немного воды, а не съесть яблоко

"Ночные перекусы - это очень плохо. Кушать нужно вечером, но после 20:00 высокоуглеводную пищу с высоким гликемическим индексом есть не стоит. Такая пища приводит к большому выбросу инсулина, он блокирует соматотропный гормон, соответственно ночью будет набор веса. В этом случае соматотропный гормон не сможет выполнять свою основную функцию и у человека будут очень плохо заживать любые травмы, порезы, царапины и т.д. После 20:00 допускаются овощи и белковая пища, углеводная пища не допускается. Но лучше ночью спать, а не кушать. Если ночью все-таки не спится, лучше выпить немного воды, а не взять яблоко".

Ночные перекусы: четыре диетолога рассказали, чем это опасно

Врач-диетолог Алена Юдина: Ночной голод - это сигнал для обращения к врачу

"Ночные перекусы - это действительно вредно. Если человек работает в ночную смену, ему нужно иначе строить свой график, во всех остальных случаях, ночные перекусы - это вредно. Если человек ест ночью, это говорит о том, что или он не наедается в течение дня, либо у него расстройство пищевого поведения. Ночной голод - это сигнал для обращения к врачу. Если ночью совсем не спится и хочется прогуляться к холодильнику, можно выпить немного воды".

Ночные перекусы: четыре диетолога рассказали, чем это опасно

Врач-диетолог Людмила Гончарова: На ночь есть можно, но ночью - нельзя

"Ночью человек должен спать, а не есть. Если человек просыпается ночью - это признак заболевания. В зависимости от того, в какое время человек просыпается и что он ест, можно сказать, какие у него проблемы со здоровьем. Если человек просыпается по ночам, чтобы поесть, это уже само по себе говорит о сильном воспалительном процессе в организме. На ночь есть можно, но ночью - нельзя. На ночь можно съесть 100 грамм куриного мяса, креветки, рыбу с зеленью, листовой салат со свежими огурцами".

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz