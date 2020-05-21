Можно ли есть пищу, которая упала на землю: диетолог дал четкий ответ

Пища, которая упала на землю, может быть загрязнена различными типами микроорганизмов. В то время как некоторые из них безвредны, другие обладают инфекционным потенциалом.

"Если продукт не будет подвергаться высокотемпературному приготовлению, от него лучше отказаться. Однако это не касается фруктов в кожуре, ведь в такой ситуации их просто необходимо хорошо очистить", – утверждает испанский диетолог Саул Санчес Ариас.

OBOZREVATEL вместе с mejorconsalud.com предлагает ознакомиться с более подробной информацией о необходимых действиях и важности пищевой гигиены.

В почве присутствуют микроорганизмы

Довольно распространенная привычка – сполоснуть, протереть или подуть на еду, которая побывала на земле. Однако таким образом вы подвергаете свое здоровье риску.

В почве живут миллионы живых микроорганизмов. Некоторые из них являются патогенными для человека, а другие – безвредны. Однако, если пища побывала на земле, создается идеальная среда для их размножения на поверхности. В случае употребления продукта, в организм попадает много вредных элементов, которые могут вызывать инфекции.

Мыть водой недостаточно

Прежде чем употреблять продукты, которые упали на землю, их чаще всего промывают водой. Однако чистая вода не способна уничтожить возможные патогенные микроорганизмы, которые колонизировали ее поверхность. Поэтому очистка таким способом не является эффективным решением для снижения опасности существующих бактерий. Это правда, что вода может немного уменьшить дрожжевые и грибковые популяции, но остальные микроорганизмы останутся на месте.

Правильнее всего отказаться от такой еды

Желательно выбрасывать еду, которая побывала на земле, особенно если не знаете степень ее чистоты. Но это не то же самое, что продукт, падающий на пол дома, ведь в таком случае вы хотя бы относительно можете гарантировать гигиену, в сравнении с улицей.

Важность пищевой гигиены

Поддержание правильной пищевой гигиены имеет решающее значение для предотвращения заболеваний. В противном случае вы будете подвержены загрязнениям, которые могут вызвать желудочно-кишечные проблемы или более серьезные патологии.

Надлежащая практика консервации и упаковки важна для ограничения роста бактерий. Также рекомендуется не смешивать сырое с приготовленным и использовать чистую посуду для обработки различных продуктов.

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