Золото в банках дорожает быстрее доллара: стоит ли покупать слитки вместо валюты и как правильно экономить

В Украине золото дорожает почти в три раза быстрее доллара. Однако это не означает, что драгоценные металлы – лучший инструмент для сбережений. Аналитики и банкиры советуют диверсифицировать риски, при этом в некоторых случаях инструменты для сбережений зависят от того, насколько быстро вы планируете потратить средства.

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О том, какие инструменты для сбережений существуют и как ими лучше пользоваться, читайте в материале OBOZ.UA.

Как правильно инвестировать: золото дорожает быстрее доллара, но есть нюансы

В январе 2022-го, до полномасштабной войны, доллар стоил в Украине 27,27 грн, евро – 30,92 грн, а за грамм золота нужно было отдать 1563,3 грн. Более чем за три года произошла не только резкая девальвация гривни (что привело к подорожанию иностранных валют в Украине), но и стремительный рост стоимости банковского золота.

Таким образом, с января 2022 года доллар подорожал на 52,69% (до 41,64 грн), евро – на 45,53% (до 45 грн), а золото – на 156,6% (до 4011,59 грн за грамм, по данным НБУ). Но на самом деле такая статистика вовсе не означает, что лучшим способом для накоплений является золото. В вопросе сбережений есть золотое правило – диверсификация (покупать разные активы, чтобы разделять риски). Действительно, одним из активов может быть и само золото, но это не лучший из инструментов.

"Я просто не вижу адекватного инструмента, чтобы физлица могли инвестировать в золото. Если мы посмотрим, какие курсы по банковским металлам предлагают банки, увидим: там разница между ценой купли и продажи достигает 25-30%. То есть купить условно можно за 100, а продать – за 70-75. Насколько оно должно вырасти, чтобы "отбить" свои деньги?" – рассказывает OBOZ.UA руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Например, ПриватБанк продает один грамм золота за 5360 грн по состоянию на 25 марта. Но если вы хотите продать "Привату" тот же грамм, то вам заплатят уже 3960 грн. Такая разница в курсах фактически делает этот инструмент очень невыгодным. Паращий также отмечает: тот факт, что золото стремительно растет не означает, что так будет происходить всегда. Наоборот – период роста может прекратиться.

"Учитывая чрезвычайно турбулентную ситуацию на международных валютных рынках, на которую накладываются еще и украинские экономические проблемы, оптимальной стратегией будет формирование диверсифицированного портфеля сбережений, который должен включать как свободно конвертируемые валюты, так и защитные активы, среди которых можно рассматривать и валютные ОВГЗ", – рассказывают OBOZ.UA аналитики "КИТ Group", одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

А вот банковские металлы (в том числе золото) аналитики предлагают покупать для долгосрочных расходов (например, если планируете по меньшей мере через пять лет покупать квартиру или речь идет о собственных "пенсионных накоплениях"). В "КИТ Group" советуют следующую пропорцию для длительных накоплений (от пяти лет):

50-60% – банковские металлы;

10-20% – криптоактивы;

40-20% – свободно конвертируемые валюты (доллар, евро, британский фунт и т.п.).

"Для среднесрочных накоплений (дорогие покупки – недвижимость и другие подобные затратные цели) с горизонтом расходов два-три года лучше выбрать свободно конвертируемые валюты (доллар, евро, британский фунт и т.п.) и даже стейблкоины на основе свободно конвертируемых валют: несмотря на текущую турбулентность на международных финансовых рынках этот тип активов все же обеспечивает хороший баланс между ликвидностью и надежностью, что качественно отличает их на фоне гривни", – рассказывают в "КИТ Group".

Банки и государство: как заработать на ОВГЗ и депозитах

Накапливать в гривне аналитики "КИТ Group" не рекомендуют. С такой позицией не согласны банкиры. Сергей Мамедов, председатель правления ГЛОБУС БАНКА и вице-президент Ассоциации украинских банков, рассказывает OBOZ.UA: с четвертого апреля НБУ повышает ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 19%, что, в свою очередь, будет стимулировать банки к повышению ставок по депозитам для физических лиц. Ожидается, что краткосрочные вклады (3-6 месяцев) могут дать доход до 13% годовых, а максимальные ставки по депозитам 6-9 месяцев и на один год могут достичь 16-17% годовых.

"Если посмотреть на ситуацию комплексно, с учетом текущей инфляции (которая в ближайшее время не превысит 1-1,5% в месяц), налоговой нагрузки на депозитный доход (23% от суммы начисленных процентов) и стабильного курса гривни (прогноз на второй квартал – 41,8-42,8 грн/$), то гривневые депозиты остаются одним из наиболее привлекательных финансовых инструментов", – рассказывает Мамедов. Хотя на самом деле у гривневых депозитов есть ряд недостатков. И речь идет не только о темпах девальвации гривни и относительно небольшой доходности.

Депозиты, которые позволяют пополнять счет, чаще всего имеют самые низкие ставки. Кроме того, в период турбулентности на банковском рынке возможно введение определенных ограничений на снятие средств со счетов.

Паращий считает: сейчас наиболее консервативные и стабильные инвестиции – покупка ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). "ОВГЗ приносят большую доходность, чем любые банковские депозиты. Не возникают обязательства по уплате налогов. Но здесь еще зависит от инвестиционного горизонта. Если мы говорим про месяц-два, то наверняка это будет сложно – найти что-то из ОВГЗ. Если говорим про полгода-год – то ОВГЗ", – говорит аналитик.

ОВГЗ можно купить через банки. Если сейчас брать облигации со сроком погашения июнь 2027-го, номинальная доходность составит 16,2%. Выплату ОВГЗ с процентами на 100% гарантирует государство. Фактически украинцы, которые покупают государственные облигации, дают государству взаймы.

Валюта – не панацея, а сбережения лучше держать вне дома

"Домашнее хранение сбережений – это, пожалуй, самая плохая рекомендация, учитывая риски их потери. Прежде всего это риски безопасностного характера (аварии, пожары, кражи) – есть высокий риск потерять все валютные домашние сбережения. Лучший выбор – хранение средств на банковских валютных счетах с возможностью постоянного доступа или даже стейблкоинах, которые можно держать на виртуальных кошельках или даже депонировать под проценты на надежных международных платформах", – рассказывают в КИТ Group. Дома можно держать только те суммы, которые необходимы на текущие или непредсказуемые расходы.

Сергей Мамедов также считает, что часть средств следует хранить наличными "для финансовой гибкости". "Скупка валюты также не является панацеей. Любая валюта подвержена инфляционному обесцениванию: только за последний месяц доллар США потерял более 0,5% стоимости, а прогнозируемая годовая инфляция в США может достичь 3%. Похожая ситуация и с курсом евро", – говорит банкир.

Если у вас диверсифицированный портфель активов, то удешевление одного из них не приведет к обесцениванию всех сбережений, объясняют аналитики. Да, могут быть определенные временные или постоянные потери, но основная масса сбережений у вас останется. В то время как портфель из одного актива в случае его обвала или временной "просадки" может существенно обесценить все ваши сбережения.