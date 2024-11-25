'Зима будет тяжелой': Боррель признался, что ЕС не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов России

Европейский Союз в 2024 году продолжил финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Но ЕС сделал недостаточно, чтобы защитить украинцев от постоянных воздушных атак России по гражданской и энергетической инфраструктуре.

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Это признал Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, подводя итоги 2024-го в ежегоднике, который в этот раз назвали "Европа в огненной дуге". Текстом поделился сайт Дипломатической службы ЕС.

Боррель указал, что было выделено 122 млрд евро для Киева (включая 45 млрд сугубо на военную помощь).

"Мы также только что решили использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы гарантировать эту помощь Украине в будущем. Но, несмотря на все это, нам не удалось предоставить Украине достаточные ресурсы для защиты от постоянных воздушных атак на ее гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Зима будет очень суровой для украинцев, с массовыми отключениями электроэнергии", – считает политик.

Кроме того, Евросоюз не предоставил Силам обороны достаточно техники, оружия и особенно боеприпасов, чтобы "помешать российской армии продолжить наступление на Донетчине, не говоря уже о том, чтобы вернуть утраченные территории".

"Осенью прямое вмешательство северокорейских солдат на российской стороне ознаменовало опасную эскалацию и представляет собой очень тревожный шаг к интернационализации конфликта", – заявил Боррель.

"Я уже говорил это много раз: агрессивная война России против Украины является экзистенциальной угрозой для Европейского Союза. Если Россия Владимира Путина победит в Украине, она неизбежно продолжит свою имперскую политику против других соседей", – предупредил дипломат.

Также, по его мнению, "если мы не поможем Украине защитить свой суверенитет, то весь основанный на правилах мировой порядок, который мы стремились продвигать в глобальном масштабе, будет разрушен".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен "рассмотреть новый сценарий" и после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Европе придется увеличить помощь Киеву.

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