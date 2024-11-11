Жилье в Украине некому будет строить: девелоперы предупредили о кризисе на рынке

Украинские строительные компании оказались в кризисном состоянии из-за постоянной изменчивости правил. Если власть не наведет порядок в этой сфере, строительство жилья может полностью остановиться, а имеющиеся "квадраты" резко подорожают. Об этом заявил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов в интервью "Апострофу".

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"Мы просим нормальную правовую рамку и ее соблюдение. Всеми сторонами с жестким наказанием нарушителей. Есть правила. Есть закон. Нельзя их переписывать, потому что какие-то блогеры так написали. У нас война! За окнами почти два миллиона уничтоженных россиянами домов. Это миллионы людей без жилья! Кто его им построит? Должна быть обеспечена последовательность и предсказуемость действий местной и государственной власти. Без решения этих проблем строительная отрасль будет приходить в упадок, а миллионы украинцев останутся без собственного жилья", - заявил Евгений Фаворов.

Для улучшения ситуации с жилищным строительством в Украине государство должно поддерживать отрасль, отметил глава Ассоциации девелоперов.

"Некоторые члены нашей ассоциации спокойно либо уже строят, либо начинают проекты в странах Европы – Венгрии, Польше, Словакии, Чехии, где предпринимателей ценят и поддерживают. Если ничего не изменить, еще больше девелоперов покинут страну. Останутся псевдоактивисты, решалы, глина и палки. Как понимаете, жилья с такой компанией не построишь", – предупредил он.

Также строители считают, что власть должна компенсировать им потери, возникающие из-за изменения решений или условий строительства.

Нереализованные проекты – это потерянные сотни рабочих мест в смежных отраслях, генеральные подрядчики, архитектурные бюро, проектные организации, строительная промышленность и т.д. Время и приложенные усилия не вернешь, но если государство выдает разрешительные документы, а затем отменяет, оно должно по крайней мере компенсировать средства, которые бизнес потерял. Согласно Конституции, государство обязано защищать право собственности. Если она не может надлежащим образом выполнять свои полномочия и обеспечить правовую определенность, то выход один – компенсация потерь", - отметил Евгений Фаворов.

Украинская ассоциация девелоперов объединяет большинство строительных компаний столицы, а также многие компании, работающие в других регионах.

Как сообщалось, недавно Ассоциация вышла с заявлением о критическом состоянии на рынке и возможности полной остановки строительства.