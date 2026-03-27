Жилье почти с 70% скидкой для украинцев: как Sense Bank помог получить квартиру несмотря на все трудности

Каждый украинец хотя бы раз задумывался о собственном жилье. Для кого-то это о стабильности, для кого-то о будущем, а для кого-то о базовом ощущении безопасности. После полномасштабного вторжения эти мечты стали еще сложнее: ведь кто-то потерял дом, кто-то работу, а сотни тысяч людей были вынуждены начинать жизнь с нуля в новых городах.

Финансовые трудности, нестабильные доходы, статус ВПЛ — все это часто становится барьером на пути к собственному жилью. В то же время мало кто знает, что сегодня в Украине работают механизмы, которые способны буквально изменить ситуацию. Один из них — обновленная модель государственной поддержки в рамках программы еОселя, которая заработала с 13 августа 2025 года.

Именно с этого все и началось. Однажды журналистка наткнулась на короткое сообщение о том, что банки уже начали выдавать первые ипотечные кредиты с привлечением государственной помощи от Министерства социальной политики и Пенсионного фонда Украины. Казалось бы, очередная новость, но детали заинтересовали: государство покрывает до 70% первого взноса, до 70% ежемесячных платежей в первый год, а также часть расходов на оформление.

Фактически это шанс получить жилье с дисконтом, который еще несколько лет назад казался невозможным. Журналистка решила найти реальные истории. Кто уже воспользовался программой? Действительно ли это работает? И какой банк готов работать с такими непростыми кейсами?

Ответ привел ее в Sense Bank. Именно здесь согласились рассказать историю клиентки Марины (имя изменено из соображений безопасности), которая прошла этот путь до конца.

Марина родилась и часть жизни прожила в Донецке. Она работала модельером, но как наемный работник — создавала эскизы, разрабатывала выкройки и занималась пошивом индивидуальной одежды. Это было перспективное дело и четкое видение своего будущего. Но в 2014 году все изменилось из-за российской вооруженной агрессии — Марина вынуждена была оставить родной город и переехать в Киев.

Она жила у знакомых, впоследствии снимала квартиру, но не отказывалась от мечты о собственном доме. Однако собственных средств не хватало, а коммерческие кредиты оставались недосягаемыми — из-за высоких ставок и жестких требований. К тому же ее жизненная ситуация выглядела для банков "рисковой".

У Марины были выгодные предложения работы по специальности за рубежом, но она решила остаться в родной Украине и открыла собственное дело — производство индивидуальной одежды. Нишевый бизнес, короткий срок деятельности как ФЛП — все это автоматически переводило ее в категорию сложных клиентов.

В какой-то момент она почти смирилась, но именно тогда появился шанс. После запуска новых условий государственной поддержки в рамках еОсели Марина подала заявку в Sense Bank — одного из банков-партнеров программы. Первый этап оказался непростым: в банке честно предупредили, что ее предпринимательская деятельность еще слишком "молодая" (менее 6–7 месяцев) и пока не соответствует стандартным требованиям.

Ей посоветовали немного подождать, ведь ожидали изменений в госрегулировании, которые могли открыть для нее возможность получить кредит на выгодных условиях. Она согласилась. Впоследствии вернулась к диалогу с банком — и на этот раз решила действовать.

Марина выбрала небольшую квартиру в Киеве площадью 41 м² стоимостью 1,9 млн грн.

Для многих эта сумма могла бы показаться неподъемной. Но благодаря государственной поддержке ситуация выглядела иначе: до 70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья) покрывает государство, до 70% ежемесячных платежей — в первый год, а также компенсируется до 40 тыс. грн сопутствующих расходов.

Казалось бы, путь открыт. Но реальность снова внесла свои коррективы. Во время финальной проверки выяснилось, что на выбранном объекте есть небольшая задолженность. Продавец начал нервничать, и сделка оказалась под угрозой срыва, а Марина — в состоянии полной неопределенности. Для многих это стало бы концом истории. Но не в этот раз.

В Sense Bank фактически перешли в "ручной режим" сопровождения сделки: специалисты напрямую коммуницировали с владельцем квартиры, выясняли детали задолженности, помогали урегулировать вопрос документально. Речь шла уже не просто о кредите, а о результате. "Мы понимали, что для клиентки это не просто сделка, а ее жизнь, поэтому действовали максимально быстро и гибко", — объяснили в банке.

Кредитное решение было принято в стандартный срок — до 5 дней — и без дополнительных согласований, несмотря на нестандартность кейса. В классической модели Марина, вероятно, получила бы отказ. Среди факторов риска — короткий срок деятельности как ФЛП, переход из наемного труда в предпринимательство и работа в креативной, нишевой индустрии. В то же время в банке учли ее предыдущий опыт в профессии — даже до открытия собственного дела она долгое время работала в этой сфере. Именно этот подход: не только формальный, но и контекстный, стал решающим.

В Sense Bank отмечают, что сегодня постепенно меняют подходы к оценке клиентов: смягчаются требования к стажу, более гибко анализируются доходы, а нестандартные кейсы рассматриваются отдельно. Скорость принятия решений также играет критическую роль. "Это не только о комфорте клиента. В таких ситуациях важно успеть до того момента, когда продавец найдет другого покупателя", — объясняют в банке.

В день подписания сделки Марина почти не чувствовала пола под ногами. Она проснулась раньше будильника, несколько раз проверила документы и даже сфотографировала папку "на всякий случай". А уже через несколько часов — получила ключи от собственной квартиры.

Этот кейс в банке называют показательным. Он не только об ипотеке. Он о том, как финансовое учреждение может стать реальной опорой в сложный момент.

И еще о выборе.

Несмотря на все трудности, Марина решила остаться в Украине, развивать здесь собственный бизнес и строить свою жизнь. И поддержка банка в момент, когда это было критически важно, стала для нее значительно больше, чем просто финансовое решение.

