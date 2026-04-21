Жесткие прайс-кэпы больше вредят, чем защищают энергорынок Украины, – Буймистер

Народный депутат Украины IX созыва Людмила Буймистер призывает пересмотреть подход к применению прайс-кепов на рынке электроэнергии, подчеркивая необходимость их либерализации и перехода к рыночным механизмам контроля.

По ее словам, нынешние предельные цены выполняют не сдерживающую, а ограничительную функцию, что негативно влияет на работу рынка.

"Не должно быть прайс-кэпа, который ограничивает настолько. Прайс-кэпы используются, но исключительно для сдерживания неконтролируемого роста цен", – отметила она.

Буймистер подчеркивает, что в текущих условиях предпосылок для такого роста нет, зато рынок нуждается в гибкости для адаптации к внешним факторам, в частности глобальной энергетической нестабильности.

"Уже сейчас надо учитывать механизмы либерализации, чтобы позволить энергосистеме стабильно работать в сложной рыночной среде", – подчеркнула депутат.

По ее мнению, вместо жесткого административного вмешательства необходимо внедрять европейские инструменты рыночного надзора, в частности REMIT, который позволяет предотвращать манипуляции без искажения ценовых сигналов.

Такой подход, как ожидается, будет способствовать формированию конкурентного рынка электроэнергии, развитию генерации и дальнейшей интеграции Украины в европейское энергетическое пространство.

Напомним, в своем обращении АО "Оператор рынка" призывает пересмотреть подход к установлению прайс-кепов на рынке электроэнергии и минимизировать их влияние на ценообразование, ориентируясь на европейские практики.