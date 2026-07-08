Зерно пошло в Саудовскую Аравию, деньги – в офшоры: раскрыты детали громкой схемы на $60 млн и имя организатора

В Украине завершили многолетнее расследование в отношении организатора одной из крупнейших коррупционных схем в государственном зерновом секторе. Из-за махинаций с продажей зерна Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) потеряла более $60 млн. Предположительно, речь идет о бизнесмене Алексее Федорычеве, который находится под санкциями СНБО и проживает в Монако.

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О завершении расследования сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Материалы дела теперь открыты для стороны защиты.

"Зерно на 60 млн долларов – это поезд из 4 000 вагонов длиной 60 километров. А еще это минимальная годовая зарплата для 26 тыс. украинцев. Именно столько государство потеряло из-за одной из крупнейших зерновых схем", – говорится в сообщении.

Организатору схемы инкриминируют завладение государственным имуществом, легализацию доходов, полученных преступным путем, а также предоставление неправомерной выгоды. Он находится в розыске.

Кто такой Алексей Федорычев

Алексей Федорычев – бизнесмен российского происхождения, который с конца 1980-х годов проживает за рубежом, в частности в Монако. В 1990-х годах он основал трейдинговую группу Fedcom, специализировавшуюся на торговле серой, удобрениями и другой сельскохозяйственной продукцией из стран бывшего СССР.

В Украине Федоричева связывают с зерновым и портовым бизнесом. Он был совладельцем группы ТИС – крупнейшего частного портового оператора страны, а также контролировал компанию Fedcominvest Europe SARL.

По данным НАБУ и САП, именно Fedcominvest Europe SARL использовали в схеме по завладению государственным зерном ГПЗКУ, из-за которой государство, по версии следствия, потеряло более 60 млн долларов. Сам Федорычев находится под санкциями СНБО, объявлен в розыск, а следствие считает его организатором этой махинации. Бизнесмен отрицал обвинения.

Как работала схема и когда потеряли зерно

По версии следствия, в июле – октябре 2014 года должностные лица ГПЗКУ вместе с представителем международного зернотрейдера организовали продажу государственного зерна подконтрольным компаниям по заниженным ценам.

должностные лица ГПЗКУ вместе с представителем международного зернотрейдера организовали продажу государственного зерна подконтрольным компаниям по заниженным ценам. Зерно через сеть посредников было отправлено в Саудовскую Аравию на условиях наложенного платежа , хотя такая схема не соответствовала рыночной практике.

, хотя такая схема не соответствовала рыночной практике. Оплату государственная корпорация так и не получила.

Вместо этого средства, которые должен был уплатить конечный покупатель, по данным правоохранительных органов, были перечислены на счета подконтрольных офшорных компаний.

В целом, по данным НАБУ, к концу 2014 года ГПЗКУ отгрузила по этой схеме более 270 тыс. тонн ячменя и еще 22 тыс. тонн пшеницы. Зерно фактически попало к конечному покупателю в Саудовской Аравии, однако государственная корпорация денег за него так и не получила.

Следствие также установило, что только по первому контракту более 16 млн долларов вместо счетов ГПЗКУ оказались на счетах офшорной компании в латвийском банке. В целом, по данным САП, более 40,9 млн долларов были легализованы через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, под видом оплаты информационных и агентских услуг, которые фактически не предоставлялись.

Новые подробности схемы

8 июля 2026 года НАБУ обнародовало подробности схемы. В частности, стало известно, что в течение 2014 года Федорычев трижды лично встречался с руководством государственной корпорации в Юрмале, Пизе и под Киевом. Договоренность была такова: "государственное зерно будут продавать его компаниям по заниженной цене, а разницу будут выводить за границу".

Также были опубликованы фрагменты переписки фигурантов. Из них следует, что дельцы обсуждали использование компаний-прокладок в Гонконге и на Кипре. Кроме того, они согласовывали цены, размер так называемой "вершки" – разницы между реальной и контрактной стоимостью зерна – и договаривались не обсуждать ключевые суммы по телефону.

"По телефону лучше не обсуждать цены". – "Согласен, Дим. Я так и уточнил. 209 ставим при 218". – "Теперь обсуждался вопрос: как и что с "вершком"?", – говорится в одном из фрагментов.

В НАБУ также сообщили, что изъяли "внутреннюю бухгалтерию схемы". По данным следствия, именно она содержит учет контрактов и расчеты "вершка".

Что происходит с фигурантами

По данным следствия, к махинации были причастны шесть человек. В отношении четырёх из них уже вынесены обвинительные приговоры. Это:

трое бывших представителей ГПЗКУ, в частности экс-председатель правления Петр Вовчук ;

; владелец одной из зарубежных компаний-посредников.

Еще один представитель зернотрейдера сейчас находится на скамье подсудимых в Высшем антикоррупционном суде.

Вовчука в 2023 году экстрадировали из Литвы в Украину, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 млн грн. В октябре 2024 года одного из бывших руководителей государственной корпорации приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также еще в 2024 году НАБУ сообщало, что правоохранительные органы Италии во исполнение запроса о международной правовой помощи арестовали активы бизнесмена российского происхождения – предположительно, Алексея Федорычева, владельца международного зернотрейдера Fedcominvest Europe SARL – примерно на 41 млн евро. Среди арестованного имущества был старинный замок недалеко от Флоренции и корпоративные права компании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что чиновник ГП "Леса Украины" отдал десятки миллионов несколькомесячному индивидуальному предпринимателю. Масштабы махинаций стали настолько значительными, что о них уже публично заявили в Госаудитслужбе.

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