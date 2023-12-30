Зеленский ввел санкции против россиян, которые пользуются украинскими документами: названы имена

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Так, санкции введены против шести граждан РФ, которые пользуются украинскими документами

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Соответствующий указ №877/2023 был обнародован на официальном сайте президента в субботу, 30 декабря. Отмечается, что он вступает в силу дня опубликования.

Против кого введены санкции:

– Буркин Егор Васильевич – может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, а также на имя Ермолаева Артема Александровича и на имя Сачианова Артура;

– Амирханян Андрей Абрамович – может использовать документы, оформленные на имя Лемишко Андрея Абрамовича, а также на имя Пархоменко Андрея Алексеевича;

– Градопольцев Артем Александрович – в Украине получил удостоверение беженца ПБ №004233;

– Клипов Денис Иванович – в Украине получил удостоверение беженца ПБ №004267;

– Галямов Тимур Ильясович – пользуется документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича;

– Сафиханов Альберт Минуллович – пользуется документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича.

Пакет санкций, введенных сроком на пять лет, предусматривает блокировку активов; полное ограничение торговых операций, а также транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановку выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей; запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или оказывает влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.

Также санкции предусматривают отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины; запрет на приобретение в собственность земельных участков; запрет деятельности на территории Украины; отказ в предоставлении или отмену разрешения на иммиграцию, действия вида на постоянное или временное проживание в Украине; принудительный возврат или принудительное выдворение за пределы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда компаний и физических лиц. В перечень из десятков пунктов вошли в частности, те, кто сотрудничает с врагом на оккупированных территориях.

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