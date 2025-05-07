Завод, который поставлял ВСУ бракованные мины, получил новый контракт на 59 млрд грн, – Сюмар

Павлоградский химзавод, который поставлял в украинскую армию нерабочие боеприпасы, продолжает получать госзаказы. Оборонное предприятие в январе-апреле 2025 года получило заказ от Агентства оборонных закупок на производство боеприпасов.

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Об этом говорится в официальном ответе АОЗ, который направили на запрос народного депутата от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар.

"59 млрд грн АОЗ снова отдало Павлоградскому химзаводу, именно тому предприятию, по которому есть куча уголовных дел и руководитель которого получил подозрение СБУ за поставки некачественных мин", – написала Сюмар.

Она отметила, что общий бюджет АОЗ на закупку оружия в год – 370 млрд, из которых почти 60 уже в первые месяцы года ушли на "скомпрометированную фирму".

"Мои источники, близкие к руководству Минобороны, намекают на то, что эти компании лоббируются "сверху", а сверху у нас в государстве только один орган, и это не Кабмин", – написала Сюмар в Facebook.