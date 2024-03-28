Защитники теряют до 10 млрд грн в год: эксперт посчитал, сколько недоплатили в бюджет ряд сетей АЗК. Видео

Из-за неуплаты налогов рядом сетей автозаправок бюджет теряет до 10 млрд грн в год.

Об этом говорится в сюжете "24 канала".

"В условиях снижения помощи от США, каждая гривна на вес золота. По подсчетам экспертов, уплата налогов и вывод зарплат из тени только у ряда сетей автозаправок могли бы принести бюджету до 10 миллиардов гривен в год. Эти деньги могли бы пойти на экипировку наших защитников, на производство оружия и многое другое для безопасности нашей страны", – отметили журналисты.

По данным конасалтинговой группы "А-95", которые приводятся в сюжете, ряд сетей автозаправочных комплексов недоплатили в бюджет немалую сумму.

"Расчет по БРСМ в 2023 году показывает, что они не доплатили до полумиллиарда гривен. По Avantage7 эта цифра может достичь 400 млн гривен, по сетям Motto и Marshal – в среднем по 100 млн гривен. То есть это колоссальные деньги, которые нашему бюджету просто не помешают", – подчеркнул директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Военные и эксперты уверены, что эти поступления в бюджет приносят гораздо больше поддержки нашим бойцам, чем прямые сборы.

"Неуплата налогов сегодня – это, по сути, воровство у ВСУ. Если ты сейчас не платишь налоги, не финансируешь этими налогами Вооруженные Силы Украины, то завтра ты будешь кормить армию оккупанта", – подытожил военный и политический эксперт Кирилл Сазонов.