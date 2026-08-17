Запорожье первым в Украине строит подземные энергообъекты, которые выдерживают удары "Шахедов", — Федоров

Запорожье первым в Украине приступило к строительству подземных энергетических объектов для защиты критически важной инфраструктуры от российских атак. Оборудованные защитные сооружения уже выдержали удары дронов-камикадзе "Шахед" и падение КАБу.

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Более половины ключевых трансформаторов уже защищено. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Не буду называть конкретные цифры. Речь идет обо всех ключевых трансформаторах. Более половины уже защищено, к зиме защитим все. Сейчас их строительство находится на финальной стадии. Кроме того, мы начали строить подземные энергетические объекты. На двух трансформаторных подстанциях возводим подземные сооружения. Такого никто в Украине не делал, мы делаем это первыми и впервые", – отметил Иван Федоров.

По словам Федорова, оборудованные укрытия уже выдержали атаку "Шахедами" и прилет КАБу поблизости. Он отметил, что такая защита подстанций должна усилить устойчивость энергосистемы города зимой.

15 ударов по одной подстанции

Глава Запорожской ОГА отметил, что трансформатор является самым дорогостоящим элементом подстанции, а его производство в среднем занимает девять месяцев. Он рассказал, что прошлой зимой российские войска более 15 раз атаковали одну из подстанций, в результате чего трансформатор вышел из строя, а около 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии.

Без основного питания также оказались больница, система отопления Бородинского микрорайона и водоснабжение правого берега. Объекты оперативно перевели на генераторы, а энергетикам удалось восстановить работу трансформатора, благодаря чему утром город вышел из блэкаута.

По словам Федорова, ситуация была особенно критичной из-за мороза до 12 градусов. С февраля на подстанции начали обустраивать дополнительные защитные сооружения.

Мобильный резерв Запорожской области существенно увеличился

Иван Федоров рассказал, что зимой после повреждения одной из подстанций на её восстановление ушло около трёх дней. Чтобы обеспечить дома электроэнергией, к ним оперативно доставили крупные промышленные генераторы, а благодаря международным партнерам мобильный резерв области удалось существенно увеличить.

"Помните, когда зимой враг вывел из строя одну из подстанций? Мы подсчитали, что нам понадобится три дня на её восстановление. Что мы сделали: привезли в дома крупные промышленные генераторы и запустили их. Сейчас мобильный резерв значительно больше благодаря нашим международным донорам. Мы — одна из немногих областей, которые на 100% обеспечены резервными дизельными генераторами", — сказал он.

Федоров также отметил, что область обладает уникальным опытом обеспечения работы критически важной инфраструктуры в условиях постоянных атак, который сейчас пытаются перенять другие регионы. Он добавил, что поддержка прифронтовых областей со стороны президента и правительства свидетельствует о намерении государства обеспечивать их функционирование, несмотря на российские удары.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что осенью Россия может усилить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Среди потенциальных целей противника могут оказаться объекты газовой инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, в результате российских атак в Украине почти не осталось неповрежденных телеповых электроподстанций. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры страна готовится к новому отопительному сезону в сложных условиях.

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