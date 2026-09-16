"Запас прочности уже исчерпан": "Метинвест" предупредил о критической ситуации в металлургии

Украинская металлургия сейчас находится в критической ситуации из-за российских ударов по предприятиям, блокады черноморских портов, дорогой логистики, высоких цен на электроэнергию и ограничений со стороны ЕС. Запаса финансовой устойчивости, который помог пережить первые годы войны, у компаний практически не осталось.

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Об этом в интервью Forbes Ukraine заявил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

"В 2022–2023 годах у компании был запас прочности, накопленный в довоенные годы. Сегодня этого запаса уже нет. Не только у нас, ни у одной компании. Без государственной поддержки, без помощи иностранных партнеров мы просто не выплывем", – говорит он.

По его словам, из украинских активов "Метинвеста" сейчас работают только Центральный и Северный ГОК, и то – примерно на 50 % мощности. Южный ГОК простаивает из-за закрытия портов, Ингулецкий ГОК законсервирован из-за высокой стоимости электроэнергии. На фоне кризиса компания вынуждена готовиться к сокращению расходов и персонала, прежде всего административного.

"Запорожсталь" и "Каметсталь" восстанавливаются после августовских и сентябрьских атак. В результате обстрелов компания потеряла 13 человек, более 40 были ранены. Сроки полного восстановления производства пока неизвестны.

Кризис, по словам Мироненко, уже вышел за пределы отдельной компании: без портов, доступной логистики, поддержки государства и партнеров украинская металлургия рискует потерять значительную часть производственного потенциала.

Одной из главных проблем отрасли Мироненко называет блокаду портов. Без возобновления морского экспорта даже восстановленные предприятия не смогут работать на полную мощность. Только на экспорт железорудной продукции через порты приходилось около 1,5 млн тонн в месяц, говорит он; кроме того, после потери собственной сырьевой базы компания импортирует около 250 тыс. тонн коксующегося угля ежемесячно, а переориентация через Польшу и Констанцу увеличила логистические издержки на 50–60%.

Из-за блокады портов ЕС фактически остался главным доступным внешним рынком, но там действуют квоты и CBAM – по словам Мироненко, квоты позволяют экспортировать лишь около половины прошлогоднего объема. При этом всего за год себестоимость производства "Метинвеста" выросла примерно на 30% – преимущественно из-за логистики и электроэнергии.

Мироненко считает, что государство должно создать для промышленности механизмы восстановления после российских ударов, аналогичные тем, что действуют для других украинских отраслей.

"Если для энергетики существуют фонды, предусматривающие определенное финансирование на восстановление после ударов, то для металлургов или для других отраслей таких фондов нет вообще, и никто их не обсуждает. Подобные фонды должны быть, потому что металлургия – это крупная экспортно-ориентированная отрасль, которая всегда надежно платила налоги", – отметил Мироненко.

Напомним, за 2022–2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов. Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и её гражданам, из которых 7,3 млрд грн – на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной фронт". Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в частности средств защиты для военных и техники.