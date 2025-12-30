'Заместитель тех, кто борется за победу': НБУ выпустит золотую памятную монету. Фото

Национальный банк Украины выпустит новую памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу. Она станет завершением нумизматического года и появится в продаже в начале 2026 года. Монету изготовили из золота и посвятили образу, который во время войны приобрел особое значение для украинцев.

Информацию о выпуске обнародовал официальный Telegram-канал Национального банка Украины. В сообщении НБУ отмечается, что памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу, на этот раз решили чеканить именно в золоте. Там же указано, что продажа начнется в интернет-магазине НБУ и через банки-дистрибьюторы.

Во время полномасштабной войны образ Архангела Михаила стал чрезвычайно популярным, в частности среди украинских военных. Именно его считают покровителем тех, кто борется за справедливость и защищает свою землю. В НБУ отмечают, что эта монета уже ранее вызвала значительный интерес, поэтому ее решили снова выпустить, но в другом металле.

Характеристики монеты

Новая памятная монета имеет номинал 20 гривен и изготовлена из золота 900 пробы. На аверсе изображен стилизованный лавровый венок на фоне паттерна ММ-14, известного также как украинский пиксель, символизирующий славу и победу.

На реверсе на зеркальном фоне размещен образ Архистратига Михаила. По обе стороны от него изображены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, которые подчеркивают тему борьбы за независимость. По кругу размещена надпись со строками поэмы Тараса Шевченко Гайдамаки, выполненная шрифтом ChebanykSansN.2017.

Тираж памятной монеты составит до 10 тысяч штук. Реализация начнется в январе 2026 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и через банки-дистрибьюторы. Подробную информацию об условиях продажи можно будет найти на официальных ресурсах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Как пояснили в самом регуляторе, сейчас тот поставлен на паузу. Впрочем, несмотря на это, в Нацбанке ожидают, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова поднимут.

