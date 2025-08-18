Законопроекты Defence City только для 'избранных': NAUDI обратилась с открытым письмом к парламенту

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI), объединяющая более 100 ведущих негосударственных оборонных компаний, призвала народных депутатов не принимать законопроекты Defence City в представленной редакции Комитетом Верховной Рады по вопросам обороны для второго чтения. В Ассоциации отметили, что документ в таком виде в случае его принятия будет действовать не для всего ОПК, а лишь для небольшой части "избранных".

NAUDI обратилась с открытым письмом к народным избранникам. В Ассоциации объяснили, почему поданный законопроект это не способствует развитию отрасли, а, наоборот, вредит ей.

"В июле этого года группой народных депутатов был зарегистрирован ряд законопроектов "Defence City". При обсуждении предложенного к утверждению законодательного пакета профильные ассоциации и предприятия ОПК высказали ряд существенных замечаний и предложений, которые имели целью стимулирования развития отрасли и производства вооружений. Предприятия NAUDI поддержали законодательные инициативы, предоставив ряд замечаний – с заверением законодателей услышать позицию индустрии. Как нам стало известно, Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержано "Defence City" во втором чтении. Несмотря на предоставленные многочисленные рекомендации, ограничения для предприятий ОПК для вступления остались такие же", – говорится в письме.

По мнению Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины, текущая модель включения в реестр "Defence City" выглядит как такая, которая будет работать в ограниченном, выборочном режиме и создана только для "избранных" предприятий. Согласно проведенному NAUDI анализу, значительная часть эффективных и критически важных предприятий ОПК не попадут в список резидентов "Defence City".

В NAUDI обращают внимание, что действующая редакция законопроекта не позволит стать резидентом "Defence City" предприятиям 100% деятельности которых непосредственно направлено на удовлетворение потребностей Сил Обороны Украины – предприятиям, которые уже признаны стратегическими.

"Компании вне перечня вынуждены будут работать в худших условиях: без налоговых стимулов, под большим давлением, с более дорогим производством и слабыми позициями на рынке. Это не только не способствует развитию отрасли, а, наоборот, вредит ей. Закон должен работать не для "избранных" предприятий, а для укрепления всей оборонной отрасли Украины", – говорится в открытом письме.

"Уважаемые народные депутаты, правовой режим "Defence City" должен стать не инструментом поддержки отдельных предприятий, а механизмом защиты и развития всей отрасли. В случае принятия законодательного пакета в предложенном комитетом виде, предприятия ОПК окажутся в неравном положении. Только тогда, когда в режим "Defence City" войдут предприятия, признанные критически важными в сфере ОПК, возможно будет реализовать задачу Верховного Главнокомандующего – значительно нарастить собственное, национальное производство", – отмечено в письме NAUDI.

Учитывая это, Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины призвала народных депутатов не принимать законопроекты по "Defence City" в представленной редакции и вернуть их главному Комитету на доработку с последующим представлением его на повторное второе чтение в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 123 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины".