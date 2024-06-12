Законопроект по защите права собственности третьих лиц не стимулирует привлечение инвестиций – ФРУ

Федерация работодателей Украины призвала власти разработать новый законопроект вместо представленного проекта Закона №11195 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о механизме защиты права собственности третьих лиц", ведь он не обеспечивает верховенство права и лишит Украину инвестиций.

Об этом говорится в заявлении Федерации.

"Блокировка активов, среди владельцев которых есть подсанкционные лица, не должна нести риски для других инвесторов актива и негативно влиять на настроения потенциальных инвесторов. Не подвергая сомнению право государства осуществлять санкционную политику, считаем, что с целью обеспечения принципа верховенства права и стимулирования привлечения инвестиций в Украину, интересы лиц, не попавших под санкции и не находящихся под следствием, должны быть защищены", – убеждены в ФРУ.

Отдельно там также обратили внимание на нарушение норм двусторонних международных договоров Украины о взаимной защите инвестиций, содержащихся в существующем проекте. Ведь, по своей сути, акционеры без всяких правонарушений будут тоже лишаться права собственности.

"Учитывая угрозы конституционным принципам права собственности, потенциальное разрушение инвестиционного климата и возможное ухудшение экономической ситуации, связанной с рассмотрением законопроекта №11195, просим разработать новый законопроект о механизме защиты права собственности третьих лиц с привлечением правительственных органов, депутатского корпуса, юристов, представителей бизнес-сообществ и специалистов международного права", – заявили в Федерации.

Ранее Европейская бизнес Ассоциация (EBA) также обратилась к депутатам с просьбой не поддерживать законопроект №11195: он не только не защищает акционеров, но и создает широкие возможности для противозаконного вмешательства государства в право собственности и другие имущественные и неимущественные права. В случае принятия проекта закона будут нарушены основные конституционные права неопределенного круга лиц, а Украина потеряет любые инвестиционные перспективы.