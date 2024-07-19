Закон о промзагрязнении – это бомба, заложенная под украинские предприятия и целые города – ФРУ

Закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" №11355, принятый Верховной Радой, оставит Украину без промышленности уже через 10 лет, если в него не будут внесены изменения.

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Об этом заявил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

По его словам, речь идет о норме, которая заставляет предприятие уже сейчас взять на себя обязательство либо модернизировать промышленные установки в европейские нормы за 10 лет, либо просто закрыть их через этот срок. При том, что неизвестно, сколько лет в Украине еще будет продолжаться война, и когда промышленность получит инвестиции для модернизации.

"Знаете ли вы, когда закончится война? Не знаете? Я не знаю. А вот депутаты – знают. Они убеждены, что за 10 лет мы не просто выигрываем эту войну. Да и полностью отстроим всю промышленность. Поэтому Закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" предусматривает для экологической модернизации промышленности времени даже меньше, чем есть в ЕС", – указал Олейник.

Он пояснил, что закон предусматривает, что целые отрасли украинской экономики, которые за 10 лет не смогут построить с нуля новое производство, которое будет соответствовать нормам ЕС, должны будут закрыться, и уже сейчас они обязуются это сделать.

Еще раз: в условиях войны, абсолютной неопределенности и отсутствия какого-либо финансирования, бизнесу предлагают взять обязательства за 10 лет полностью перестроить агрегаты. Или – закрыть. При этом кроме лозунгов и рамочных норм законопроект вообще не имеет никакой конкретики. Неясно, где, на каких условиях и когда украинский бизнес сможет получить доступ к финансированию. Неясно также, как вести строительство – во время военных действий, отключения электроэнергии и ее безумной стоимости, а также ежедневных "прилетов" на производственные площадки", – отметил Олейник.

При этом, по его словам, эта директива ЕС действует уже более 14 лет, и в Европе до сих пор есть установки, которые получают отступления и продолжают работать по устаревшим нормативам выбросов. Хотя европейские промышленники в отличие от наших всячески поддерживаются государством и получают льготное финансирование для масштабной модернизации.

"Остатки крупной промышленности – коксохимические заводы, машиностроение, энергетика, цементная и химическая промышленность, – оказались под прямым ударом тотального закрытия уже через 10 лет.

Крупные бизнес-ассоциации неоднократно обращались в экологический комитет и просили увеличить срок такого специального разрешения хотя бы до 15 лет. К сожалению, безрезультатно. Вместо того чтобы поддержать украинскую промышленность, создание и сохранение рабочих мест в Украине, экологический комитет подложили бомбу замедленного действия под промышленные объекты. И фактически поставили в неопределенность множество местных общин, для которых большая промышленность часто выступает градообразующим объектом", – резюмировал Олейник.