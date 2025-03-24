За украинские 50 копеек заплатили больше 12 тысяч: как выглядит дорогая старая монета

Украинцы могут выгодно продать старые монеты определенных разновидностей. Дело в том, что из-за своих особенностей они очень ценятся коллекционерами, а потому те готовы платить за них большие деньги. К примеру, 50 копеек 1992 года редкой разновидности 4 ААм продали на аукционе за 12 001 грн.

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Аукцион прошел на площадке Violity. Всего ставок было сделано 68.

Согласно объявлению о продаже, монета отчеканена из латуни. И на момент продажи находилась в отличном состоянии.

В свою очередь, эксперты ресурса "Монеты-ягодки" отмечают: нумизматы называют такую монету "Англичанка" – ведь ее чеканили английскими штемпелями. "Разновидность 4ААм особенна тем, что у нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. На обычных же монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый", – отметили нумизматы.

Возникла же эта ошибка, отмечают они, из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам тризуб. После чего по этим эскизам в Великобритании был изготовлен инструмент для чеканки монет.

"Ошибка была обнаружена работниками Луганского станкостроительного завода, когда получили уже готовые пуансоны для чеканки монет. На заводе было принято решение изготовить этим инструментом пробную партию монет, чтобы наладить станки для дальнейшего чеканки", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскую 1 копейку продали на аукционе за 35 000 грн. Монета была выпущена в 1992 году из нержавеющей стали.

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