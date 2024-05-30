За трое суток энергетики вернули свет 12 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

С 27 по 29 мая энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 17 населенных пунктов в Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов.

Об этом говорится в сообщении компании.

В Донецкой области ситуация остается очень тяжелой. Несмотря на это за последние трое суток энергетикам удалось с разрешения военных добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть электричество в 12,1 тысячи домов в Донецкой области, жители которого постоянно страдают от последствий вражеских обстрелов, ракетных и авиаударов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,2 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.