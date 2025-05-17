За три дня ДТЭК вернул свет 57 тысячам семей после вражеских обстрелов

За трое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 57 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что три дня энергетики продолжали работать над восстановлением сетей и оборудования.

В частности, в Донецкой области им удалось вернуть свет в 32,8 тысяч домов местных жителей.

В то же время на Днепропетровщине с 14 по 16 мая энергетики восстановили электроснабжение 16,6 тысяч домов жителей области. Еще для 8,1 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов, вернули электричество на Киевщине.

Несмотря на опасность ремонтные бригады ДТЭК продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова попали под вражеский обстрел во время работы в Донецкой области.