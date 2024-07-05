За сутки энергетики вернули свет 38 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК
5 июля энергетики ДТЭК вернули электричество жителям 38 населенных пунктов Донецкой, Одесской и Днепропетровской областей, постоянно страдающих от вражеских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Донетчина остается регионом с наиболее активными боевыми действиями. Несмотря на тяжелую ситуацию за последние сутки энергетики вернули свет в доме 33,4 тысячи семей в Донецкой области, жители которого постоянно страдают от последствий вражеских обстрелов.
Сегодня ночью очередные вражеские атаки подверглись и Одесщине, из-за чего были повреждены линии электропередачи и обесточены 4 450 семей. В течение нескольких часов энергетики заживили их по резервным линиям, только что получили разрешение от военных и спасателей.
Днепропетровщина также страдает последствиями вражеских обстрелов. Вчера здесь удалось возобновить электроснабжение домов 615 семей.
Во многих населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают дальше это делать.
Напомним, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 341 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.