За сутки энергетики ДТЭК вернули свет 11 тыс. семей после вражеских атак

26 сентября энергетики с разрешения военных возобновили электросети, поврежденные из-за боевых действий, в 11 населенных пунктах Донбасса и вернули свет 11 тысячам семей.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Обстрелы Донецкой области продолжаются. Ремонтные бригады не всегда имеют доступ к местам проведения работ из-за ситуации в безопасности в регионе.

За прошедшие сутки энергетики провели ремонты сетей и возобновили их работу для 11 тысяч семей в 11 населенных пунктах, которые остались без света в результате обстрелов Донецкой области.

Отмечается, что ежедневно над обновлениями в области работает около 70 бригад энергокомпании.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.