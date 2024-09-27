За сутки энергетики ДТЭК вернули свет 11 тыс. семей после вражеских атак
26 сентября энергетики с разрешения военных возобновили электросети, поврежденные из-за боевых действий, в 11 населенных пунктах Донбасса и вернули свет 11 тысячам семей.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Обстрелы Донецкой области продолжаются. Ремонтные бригады не всегда имеют доступ к местам проведения работ из-за ситуации в безопасности в регионе.
За прошедшие сутки энергетики провели ремонты сетей и возобновили их работу для 11 тысяч семей в 11 населенных пунктах, которые остались без света в результате обстрелов Донецкой области.
Отмечается, что ежедневно над обновлениями в области работает около 70 бригад энергокомпании.
Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.