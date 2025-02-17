За неделю энергетики вернули свет 82 тысячам семей после атак врага – ДТЭК

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет более 82 тысяч семей в 39 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

Отмечается, что больше всего обновлений – на Днепропетровщине, особенно на юге области, приближенном к зоне боевых действий. На прошлой неделе здесь удалось восстановить свет для 49,7 тысячи семей.

В то же время восстанавливать электричество на Донетчине становится все труднее из-за большой активности врага, однако энергетики продолжают работать, несмотря ни на что. С 10 по 16 февраля здесь удалось вернуть электричество в 31,3 тысячи домов.

Кроме того, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 1,1 тысячи домов в Киевской области, которые также обесточивались в результате вражеских обстрелов.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.