За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет почти 14 тыс. семей после обстрелов

За два дня энергетики ДТЭК вернули свет почти 14 тыс. семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электричества из-за обстрелов.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

Последние двое суток вражеские удары по Днепровщине не стихали и вызвали ряд повреждений сетей и оборудования. За 25 и 26 октября энергетикам удалось вернуть свет в 11 тысяч домов местных жителей, обесточивавшихся из-за вражеских обстрелов.

В то же время, Донетчина продолжает оставаться регионом наиболее активных боевых действий. Постоянные вражеские обстрелы также разрушают мирные населенные пункты. В том числе – сети и энергооборудование. Несмотря на тяжелую ситуацию в безопасности, за вчера и позавчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах почти 3 тысяч семей прифронтового региона.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 47,5 тысячам семей в 80 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.