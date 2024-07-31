За два дня энергетики ДТЭК заживили дома почти 25 тыс. семей, которые были обесточены из-за атак РФ

За 29 и 30 июля энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и возобновили электроснабжение 16 населенных пунктов, обесточенных из-за постоянных обстрелов Донецкой области.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"За последние двое суток энергетикам ДТЭК Донецкие электросети удалось полностью или частично вернуть свет в 16 населенных пунктов прифронтового региона. Это позволило восстановить электричество в домах 24,6 тыс. семей", – говорится в нем.

Отмечается, что в Донецкой области непрерывно работает около 70 бригад, которые восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Энергетики делают все возможное, чтобы украинцы были обеспечены светом и приступают к работам сразу после получения соответствующего разрешения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 32 тысячам семей в более чем 60 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.