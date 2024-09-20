За день энергетики вернули свет 10 населенным пунктам после вражеских атак – ДТЭК

За сутки энергетики ДТЭК вернули свет жителям более 10 населенных пунктов прифронтовой Донетчины и Днепропетровщины, которые были без электричества из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, вчера ремонтные бригады ДТЭК с разрешения военных добрались до ряда повреждений и возобновили работу оборудования. Благодаря этому свет полностью или частично вернулся в 10 населенных пунктов, а 1,9 тыс. семей снова с электричеством.

В то же время, юг Днепропетровщины продолжает страдать от вражеских атак, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители остаются без света. Здесь за сутки энергетики вернули свет в доме почти 4 тыс. семей.

Энергетики производят работы только после того, как получают разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.