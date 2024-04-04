За чиновника СБУ Шило внесли залог в сумме 30 млн грн, – Новиков

За чиновника Службы безопасности Украины (СБУ) и бывшего советника Офиса президента Артема Шило внесли залог в сумме 30 млн гривен. При этом Шило пока что находится в СИЗО.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. "После выхода из-под стражи на него (Шило. – Ред.) возложат обязанности, в частности, не отлучаться из Киева без разрешения, сдать загранпаспорта и прочее", – говорится в сообщении.

Решение об аресте Артема Шило с возможностью внесения залога 4 апреля принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Срок действия меры пресечения был установлен до 31 мая 2024 года включительно.

В постановлении ВАКС отмечалось, что в случае внесения залога на Шило будут возложены процессуальные обязанности. Артема Шило арестовали в рамках расследования о завладении почти 95 млн грн средств АО "Укрзалізниця" при закупке трансформаторов.

Напомним, согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления. Он не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля САП и НАБУ заявили о разоблачении в Украине организованной группы, завладевшей почти 95 млн грн УЗ на закупке трансформаторов во время войны. Среди задержанных оказался ее якобы руководитель, которым назвали чиновника СБУ Артема Шило.

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