За 10 лет грузоотправители переплатили "Укрзалізниці" около 200 млрд грн – медиа

Ведущие бизнес- и отраслевые ассоциации Украины выступили против очередного повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое рассматривает правительство. По их мнению, грузоотправители уже много лет компенсируют убытки пассажирского сегмента "Укрзалізниці", переплатив за это время около 200 млрд грн, а новое повышение станет несправедливым и нанесет дополнительный удар по экономике.

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Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство рассматривает возможность поэтапного повышения грузовых тарифов: на 30% с 1 августа 2026 года и еще на 15% с 1 января 2027 года. По ее словам, такой вариант стал компромиссом после консультаций с бизнесом, ведь изначально обсуждалось единовременное повышение тарифов на 45%.

Впрочем, представители бизнес-сообщества подчеркивают: финансовые проблемы государственного перевозчика не могут и в дальнейшем решаться за счет грузового сегмента, ведь с 2012 года украинский бизнес уже переплатил более 200 млрд грн из-за отсутствия реформы "Укрзализныци".

"200 млрд грн – это цена имитации реформ. Грузовой сегмент годами выполнял роль "бесконечного кошелька", за счёт которого латали все структурные проблемы железнодорожной монополии", – сказал в комментарии изданию президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Европейская бизнес-ассоциация также призвала правительство отказаться от резкого повышения тарифов. По мнению ассоциации, экономическое обоснование решения требует дополнительного анализа, а его последствия могут оказаться хуже ожидаемого финансового эффекта для самой "Укрзализныци". В EBA предлагают ограничиться экономически обоснованной индексацией на уровне 5–10% после открытых консультаций с бизнесом.

Подобной позиции придерживаются и аграрные ассоциации. В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что повышение тарифов увеличит стоимость перевозки зерна на 4–7 долларов за тонну, что в конечном итоге ляжет на плечи производителей из-за снижения закупочных цен. Кроме того, часть грузов может перейти на автомобильный транспорт, что усилит нагрузку на дороги.

Президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов предупредил, что в условиях войны и отрицательного торгового баланса любое решение, ухудшающее конкурентоспособность украинского экспорта, создает дополнительное давление на валютный рынок. По его оценке, даже с учетом финансовых потребностей УЗ экономически обоснованным выглядит повышение не более чем на 15%. Ранее в ГП "Укрпромзовнексэкспертиза" подсчитали, что индексация тарифов УЗ на 37% может привести к потере 96 млрд грн ВВП в год, сокращения грузовой базы "Укрзалізниці" на 27 млн тонн, потери $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.