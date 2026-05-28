Yasno запустил систему мониторинга работы солнечных станций и систем хранения энергии
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Компания YASNO запустила собственную систему для мониторинга работы солнечных станций и систем хранения энергии.
Об этом говорится в сообщении YASNO.
"YASNO расширяет возможности управления энергией для бизнеса. Отныне клиенты, которые имеют солнечные электростанции и установки хранения энергии, могут контролировать их работу и эффективность с помощью кабинета системы управления энергией YASNO Power", – говорится в нем.
Отмечается, что доступ к кабинету обеспечен в мобильном приложении и личном кабинете YASNO.
В YASNO объяснили, что система позволяет в режиме реального времени видеть все ключевые параметры оборудования и как работает станция или батарея: объемы генерации, уровень потребления, долю покрытия собственных нужд и излишки электроэнергии.
"Сегодня наличие СЭС или батареи – это лишь часть решения. Важно понимать, как именно она работает и какую экономику дает. Мы даем клиенту этот инструмент – простой доступ к данным и возможность управлять своей энергией. Для нас это важное направление и продукт, который мы планируем активно совершенствовать и развивать", – отметил СЕО YASNO Сергей Коваленко.