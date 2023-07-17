Яровая: каждая закупка Минобороны сейчас – это неотложная потребность армии, торги должны быть честными

Благодаря прозрачным закупкам питания удалось сэкономить 30% государственных средств, на закупки воды – также 30%. Кроме того, скоро на ProZorro вынесут закупки горюче-смазочных материалов для Минобороны.

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Об этом в эфире "Общественного радио" сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.

"Прозрачность закупок доказала результат, которого можно достичь, а это сэкономленные на открытых торгах только на закупке продовольствия 4 млрд 600 млн грн государственных средств. И это тоже сигнал представителям бизнеса, что на ProZorro можно заходить всем, не занося деньги в кабинеты", – подчеркнула Яровая.

Она подчеркнула, что каждая закупка Минобороны сейчас – это неотложная потребность для армии. Поэтому очень важно, чтобы закупки проходили абсолютно честно и прозрачно.

"Защитники и защитницы, которые сейчас стоят на нуле, рискуют больше всего. Моя задача номер один в антикоррупционном совете – сделать все, чтобы воевать им было легче", – говорит Ярова.

Ранее глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец в интервью "Украинской Правде" подчеркнул, что Министерство обороны должно стать более открытым для общественного контроля.

"Мы хотим раскрыть больше информации, насколько это возможно. И процессы, на которые мы прольем свет, конечно, будут меняться", – отметил Грушовец.