Блог | Выведенный капитал: вызовы для экономической безопасности Украины и механизмы противодействия
Массовый вывод капитала за границу стал одним из самых больших вызовов для экономической безопасности Украины во время войны. В первый год полномасштабного вторжения украинцы вывели за границу 35 миллиардов долларов США. Сумма колоссальная, особенно на фоне того, что в этот же период экономика понесла беспрецедентные потери из-за разрушения производственных мощностей, инфраструктуры и логистических цепей.
Тема оттока капитала не нова. Еще в 2022 году руководство и аналитические службы Бюро экономической безопасности отмечали активное перемещение наличных, банковских металлов и драгоценностей через границу. Отдельные схемы содержали признаки уклонения от финансового мониторинга, налоговых обязательств и возможного отмывания средств.
Актуализация этого вопроса на уровне президента Украины в 2025 году подчеркивает его масштабность и системность. Исторический опыт свидетельствует: страны, сталкивающиеся с неконтролируемым оттоком капитала, теряют не только экономический потенциал, но и финансовый суверенитет.
Последствия для экономики
Вывод капитала ослабляет государственные деньги, понижает уровень инвестиций, приводит к недостатку ликвидности в банковской системе и увеличивает зависимость страны от наружной помощи. В случае Украины это еще и подрывает обороноспособность, ведь каждый покидающий страну миллиард долларов – это недофинансированные производства, недостроенные фортификации, неразмещенные государственные заказы.
Кроме того, на международном уровне неконтролируемый отток средств формирует риски для финансовых систем стран-партнеров. Значительные объемы капитала, входящие в европейские или американские финансовые учреждения без прозрачного происхождения, вызывают беспокойство со стороны регуляторов. Это может оказать влияние на будущие экономические отношения Украины с ее союзниками.
Отдельно следует отметить, что вывод капитала касается также средств, полученных незаконным путем, в частности, коррупционных активов. Такие финансовые ресурсы не только создают угрозу экономической безопасности страны, но и подрывают доверие к государственным институтам. Выявление и возврат этих средств в бюджет Украины должно быть приоритетной задачей правоохранительных и финансовых органов, что будет способствовать укреплению финансовой стабильности и справедливому распределению ресурсов.
Пути решения проблемы выведенного капитала
1. Усиление аналитики и мониторинга финансовых операций
Ключевым элементом контроля за движением капитала есть эффективный финансовый мониторинг. Для этого необходимо:
- Автоматизировать анализ финансовых потоков посредством использования современных технологий анализа больших данных (Big Data), алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволит выявлять нетипичные транзакции в режиме реального времени.
- Создать систему раннего предупреждения о подозрительных операциях внедрения механизма, позволяющего анализировать все крупные транзакции на предмет их легальности. В частности, это касается операций, связанных с переводом средств в юрисдикции с высокими рисками отмывания денег.
- Усовершенствовать анализ таможенной статистики, ведь часто вывод средств происходит из-за завышения стоимости импорта или занижения стоимости экспорта. Сопоставление таможенной статистики Украины с данными стран-партнеров поможет идентифицировать схемы фиктивного вывода капитала.
- Создать единую базу данных подозрительных финансовых операций, чтобы информация о транзакциях с признаками вывода средств была доступна Национальному банку, Государственной налоговой службе, таможенным органам и финансовой разведке.
2. Усиление международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга
Украина должна активнее работать с международными организациями и странами-партнерами для контроля за оттоком капитала:
- Сотрудничество с финансовыми разведками других стран (FIU) для обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины, Бюро экономической безопасности и финансовыми разведками ЕС, США и других партнерских стран, что позволит отслеживать перемещение крупных сумм, скрытых активов и подозрительных компаний.
- Расширение санкционного контроля. Потому что важно, чтобы Украина вместе с международными органами применяла адресные санкции в отношении компаний и физических лиц, которые осуществляют незаконные финансовые операции и выводят средства в обход ограничений.
- Введение механизма совместного контроля банковских транзакций через инициирование Украиной заключения соглашений со странами ЕС, позволяющими автоматизированный обмен информацией о транзакциях украинских граждан и компаний.
3. Регуляторные ограничения и финансовые стимулы для возврата капитала
Необходимо ввести одновременно два механизма: ограничение вывода средств и создание условий для их возврата.
Об ограничении вывода средств:
- Ужесточение валютного контроля для рисковых операций через ужесточение требований к операциям, касающимся переводов значительных сумм средств за границу. К примеру, обязать банки и денежные учреждения проверять источники происхождения средств для переводов сверх определенного предела.
- Введение дополнительного налогообложения для вывода капитала, при необходимости, путем временного введения налога на выведенный капитал или комиссионного сбора для значительных транзакций за пределы страны.
- Контроль за движением активов государственных компаний и стратегических компаний через механизм согласования всех больших транзакций с ролью государственных компаний и компаний, имеющих критически принципиальное значение для экономики.
- В настоящее время система мониторинга налоговых рисков (СМКОР), используемая Государственной налоговой службой (ГНС), блокирует налоговые накладные реального бизнеса, в то время как фиктивные субъекты хозяйствования (так называемые "фиктары") продолжают беспрепятственно работать. Такая ситуация не только создает дополнительную нагрузку на честный бизнес, но и способствует выведению средств через фиктивные компании. Коррупционный фактор играет ключевую роль в схемах фиктивного экспорта, когда использование подставных предприятий позволяет выводить средства за границу под видом экспортных операций. В результате Украина сталкивается с проблемой невозврата валютной выручки, которая напрямую сказывается на макроэкономической стабильности и государственном бюджете.
В то же время должны быть и финансовые стимулы для возврата капитала:
- Налоговые льготы по репатриации капитала. Если бизнес или граждане возвращают средства в Украину, они могут получить льготные условия для инвестирования в производство, недвижимость или другие активы.
- Создание государственных механизмов привлечения средств из-за границы, чтобы государство могло предложить специальные облигации или депозиты с высокой доходностью для украинцев, имеющих активы за рубежом, но готовые инвестировать их в экономику Украины.
- Введение программы добровольного декларирования капиталов для граждан, выведших средства раньше, с минимальными налоговыми последствиями.
4. Восстановление доверия к банковской системе и экономической политике
Значительный отток капитала объясняется не только коррупцией или теневыми схемами, но недоверием к государственным институтам. Для изменения ситуации нужно:
- Обеспечить стабильную валютную политику, ведь прозрачность курсообразования, отсутствие резких девальваций и прогнозируемая монетарная политика сделают хранение средств в Украине более безопасным и выгодным.
- Гарантировать защиту банковских вкладов, чтобы украинцы были уверены, что их депозиты не будут принудительно конвертированы или изъяты в случае экономического кризиса.
- Улучшить правоприменение по финансовым преступлениям, что значительно увеличит доверие к государству, но при условии, что будут реальные примеры наказания лиц, причастных к незаконному выводу средств.
5. Эффективная судебная и правоохранительная реакция
Борьба с незаконным выведением капитала должна сопровождаться активной работой правоохранительных органов:
- Отдельные группы в правоохранительных органах должны сконцентрироваться на расследовании именно схем с выведением капитала.
- Внедрение персональной ответственности для руководителей компаний. Ужесточение ответственности за незаконный вывод средств, включая конфискацию активов, существенно снизит риски подобных схем.
- Украина должна более активно применять международные механизмы возврата активов, в частности через сотрудничество с европейскими финансовыми учреждениями и правозащитными органами.
Борьба с неконтролируемым оттоком капитала – это не только экономическая безопасность, но и финансовая независимость страны в важнейший период ее истории. У Украины есть возможности и инструменты для того, чтобы минимизировать эти риски, и эффективное противодействие выведению капитала должно стать одним из ключевых элементов экономической стратегии ближайших лет.