Массовый вывод капитала за границу стал одним из самых больших вызовов для экономической безопасности Украины во время войны. В первый год полномасштабного вторжения украинцы вывели за границу 35 миллиардов долларов США. Сумма колоссальная, особенно на фоне того, что в этот же период экономика понесла беспрецедентные потери из-за разрушения производственных мощностей, инфраструктуры и логистических цепей.

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Тема оттока капитала не нова. Еще в 2022 году руководство и аналитические службы Бюро экономической безопасности отмечали активное перемещение наличных, банковских металлов и драгоценностей через границу. Отдельные схемы содержали признаки уклонения от финансового мониторинга, налоговых обязательств и возможного отмывания средств.

Актуализация этого вопроса на уровне президента Украины в 2025 году подчеркивает его масштабность и системность. Исторический опыт свидетельствует: страны, сталкивающиеся с неконтролируемым оттоком капитала, теряют не только экономический потенциал, но и финансовый суверенитет.

Последствия для экономики

Вывод капитала ослабляет государственные деньги, понижает уровень инвестиций, приводит к недостатку ликвидности в банковской системе и увеличивает зависимость страны от наружной помощи. В случае Украины это еще и подрывает обороноспособность, ведь каждый покидающий страну миллиард долларов – это недофинансированные производства, недостроенные фортификации, неразмещенные государственные заказы.

Кроме того, на международном уровне неконтролируемый отток средств формирует риски для финансовых систем стран-партнеров. Значительные объемы капитала, входящие в европейские или американские финансовые учреждения без прозрачного происхождения, вызывают беспокойство со стороны регуляторов. Это может оказать влияние на будущие экономические отношения Украины с ее союзниками.

Отдельно следует отметить, что вывод капитала касается также средств, полученных незаконным путем, в частности, коррупционных активов. Такие финансовые ресурсы не только создают угрозу экономической безопасности страны, но и подрывают доверие к государственным институтам. Выявление и возврат этих средств в бюджет Украины должно быть приоритетной задачей правоохранительных и финансовых органов, что будет способствовать укреплению финансовой стабильности и справедливому распределению ресурсов.

Пути решения проблемы выведенного капитала

1. Усиление аналитики и мониторинга финансовых операций

Ключевым элементом контроля за движением капитала есть эффективный финансовый мониторинг. Для этого необходимо:

Автоматизировать анализ финансовых потоков посредством использования современных технологий анализа больших данных (Big Data), алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволит выявлять нетипичные транзакции в режиме реального времени.

Создать систему раннего предупреждения о подозрительных операциях внедрения механизма, позволяющего анализировать все крупные транзакции на предмет их легальности. В частности, это касается операций, связанных с переводом средств в юрисдикции с высокими рисками отмывания денег.

Усовершенствовать анализ таможенной статистики, ведь часто вывод средств происходит из-за завышения стоимости импорта или занижения стоимости экспорта. Сопоставление таможенной статистики Украины с данными стран-партнеров поможет идентифицировать схемы фиктивного вывода капитала.

Создать единую базу данных подозрительных финансовых операций, чтобы информация о транзакциях с признаками вывода средств была доступна Национальному банку, Государственной налоговой службе, таможенным органам и финансовой разведке.

2. Усиление международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга

Украина должна активнее работать с международными организациями и странами-партнерами для контроля за оттоком капитала:

Сотрудничество с финансовыми разведками других стран (FIU) для обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины, Бюро экономической безопасности и финансовыми разведками ЕС, США и других партнерских стран, что позволит отслеживать перемещение крупных сумм, скрытых активов и подозрительных компаний.

Расширение санкционного контроля. Потому что важно, чтобы Украина вместе с международными органами применяла адресные санкции в отношении компаний и физических лиц, которые осуществляют незаконные финансовые операции и выводят средства в обход ограничений.

Введение механизма совместного контроля банковских транзакций через инициирование Украиной заключения соглашений со странами ЕС, позволяющими автоматизированный обмен информацией о транзакциях украинских граждан и компаний.

3. Регуляторные ограничения и финансовые стимулы для возврата капитала

Необходимо ввести одновременно два механизма: ограничение вывода средств и создание условий для их возврата.

Об ограничении вывода средств:

Ужесточение валютного контроля для рисковых операций через ужесточение требований к операциям, касающимся переводов значительных сумм средств за границу. К примеру, обязать банки и денежные учреждения проверять источники происхождения средств для переводов сверх определенного предела.

Введение дополнительного налогообложения для вывода капитала, при необходимости, путем временного введения налога на выведенный капитал или комиссионного сбора для значительных транзакций за пределы страны.

Контроль за движением активов государственных компаний и стратегических компаний через механизм согласования всех больших транзакций с ролью государственных компаний и компаний, имеющих критически принципиальное значение для экономики.

В настоящее время система мониторинга налоговых рисков (СМКОР), используемая Государственной налоговой службой (ГНС), блокирует налоговые накладные реального бизнеса, в то время как фиктивные субъекты хозяйствования (так называемые "фиктары") продолжают беспрепятственно работать. Такая ситуация не только создает дополнительную нагрузку на честный бизнес, но и способствует выведению средств через фиктивные компании. Коррупционный фактор играет ключевую роль в схемах фиктивного экспорта, когда использование подставных предприятий позволяет выводить средства за границу под видом экспортных операций. В результате Украина сталкивается с проблемой невозврата валютной выручки, которая напрямую сказывается на макроэкономической стабильности и государственном бюджете.

В то же время должны быть и финансовые стимулы для возврата капитала:

Налоговые льготы по репатриации капитала. Если бизнес или граждане возвращают средства в Украину, они могут получить льготные условия для инвестирования в производство, недвижимость или другие активы.

Создание государственных механизмов привлечения средств из-за границы, чтобы государство могло предложить специальные облигации или депозиты с высокой доходностью для украинцев, имеющих активы за рубежом, но готовые инвестировать их в экономику Украины.

Введение программы добровольного декларирования капиталов для граждан, выведших средства раньше, с минимальными налоговыми последствиями.

4. Восстановление доверия к банковской системе и экономической политике

Значительный отток капитала объясняется не только коррупцией или теневыми схемами, но недоверием к государственным институтам. Для изменения ситуации нужно:

Обеспечить стабильную валютную политику, ведь прозрачность курсообразования, отсутствие резких девальваций и прогнозируемая монетарная политика сделают хранение средств в Украине более безопасным и выгодным.

Гарантировать защиту банковских вкладов, чтобы украинцы были уверены, что их депозиты не будут принудительно конвертированы или изъяты в случае экономического кризиса.

Улучшить правоприменение по финансовым преступлениям, что значительно увеличит доверие к государству, но при условии, что будут реальные примеры наказания лиц, причастных к незаконному выводу средств.

5. Эффективная судебная и правоохранительная реакция

Борьба с незаконным выведением капитала должна сопровождаться активной работой правоохранительных органов:

Отдельные группы в правоохранительных органах должны сконцентрироваться на расследовании именно схем с выведением капитала.

Внедрение персональной ответственности для руководителей компаний. Ужесточение ответственности за незаконный вывод средств, включая конфискацию активов, существенно снизит риски подобных схем.

Украина должна более активно применять международные механизмы возврата активов, в частности через сотрудничество с европейскими финансовыми учреждениями и правозащитными органами.

Борьба с неконтролируемым оттоком капитала – это не только экономическая безопасность, но и финансовая независимость страны в важнейший период ее истории. У Украины есть возможности и инструменты для того, чтобы минимизировать эти риски, и эффективное противодействие выведению капитала должно стать одним из ключевых элементов экономической стратегии ближайших лет.