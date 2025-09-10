Элитная недвижимость и российские паспорта родителей: детектив НАБУ пойман на коррупционной схеме

В Украине уличили детектива НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) Виталия Тебекина в незаконном обогащении и сокрытии элитной квартиры через подставное лицо. Он хотел оформить жилье на знакомую и избежать декларирования. Однако соответствующие органы уже разоблачили схему и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). По данным следствия, чиновник приобрел двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода за почти 100 тысяч долларов.

Недвижимость была приобретена во время полномасштабной войны, но оформлена на подставное лицо, чтобы скрыть собственность. В декларации не было этого указано.

В декабре 2023 года семья Тебекина приобрела квартиру без ремонта в элитном ЖК Ужгорода за 100 000 долларов. Чтобы не афишировать свое имущество, детектив и его жена оформили право собственности на мать близкой знакомой.

Фактически семья чиновника проживала в квартире, но в декларации за 2023 год Виталий Тебекин не указал этот объект, а в 2024-м обозначил его как арендованную недвижимость. Подставная владелица, согласно доказательствам следствия, не получала никакой оплаты за "аренду".

По словам родственницы подставного лица, после разоблачения схемы она посоветовала детективу бежать:"Все плохо. Бегите, они все знают. У них есть все данные". Кроме того, как установили следователи, родители Тебекина имеют российские паспорта и проживают на оккупированной территории, что потенциально предоставляло ему пути для побега.

По материалам дела детективу НАБУ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Расследование подтвердило причастность чиновника благодаря показаниям продавца недвижимости, нотариуса и электронной переписке между Тебекиным и его женой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чиновники Государственного экспертного центра Минздрава не экономят на собственном комфорте. Они тратят миллионы гривен на машины с подогревом руля и премиум-акустикой, заказывают за сотни тысяч гривен кейтеринг с брускеттами с икрой и с 13 различными десертами, оплачивают услугу по организации своих командировок.

