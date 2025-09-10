УкраїнськаУКР
Элитная недвижимость и российские паспорта родителей: детектив НАБУ пойман на коррупционной схеме

Детектив НАБУ пойман на незаконном обогащении

В Украине уличили детектива НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) Виталия Тебекина в незаконном обогащении и сокрытии элитной квартиры через подставное лицо. Он хотел оформить жилье на знакомую и избежать декларирования. Однако соответствующие органы уже разоблачили схему и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). По данным следствия, чиновник приобрел двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода за почти 100 тысяч долларов.

Недвижимость была приобретена во время полномасштабной войны, но оформлена на подставное лицо, чтобы скрыть собственность. В декларации не было этого указано.

Детектив НАБУ пойман на незаконном обогащении

В декабре 2023 года семья Тебекина приобрела квартиру без ремонта в элитном ЖК Ужгорода за 100 000 долларов. Чтобы не афишировать свое имущество, детектив и его жена оформили право собственности на мать близкой знакомой.

Скрывал элитную недвижимость

Фактически семья чиновника проживала в квартире, но в декларации за 2023 год Виталий Тебекин не указал этот объект, а в 2024-м обозначил его как арендованную недвижимость. Подставная владелица, согласно доказательствам следствия, не получала никакой оплаты за "аренду".

Квартиру оформили на подставное лицо

По словам родственницы подставного лица, после разоблачения схемы она посоветовала детективу бежать:"Все плохо. Бегите, они все знают. У них есть все данные". Кроме того, как установили следователи, родители Тебекина имеют российские паспорта и проживают на оккупированной территории, что потенциально предоставляло ему пути для побега.

СБУ разоблачила коррупционную схему

По материалам дела детективу НАБУ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Расследование подтвердило причастность чиновника благодаря показаниям продавца недвижимости, нотариуса и электронной переписке между Тебекиным и его женой.

Электронная переписка Тебекина и его жены

