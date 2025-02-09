Выключение света возвращается: у кого не будет электричества 10 февраля. График

В понедельник, 10 февраля, в Украину возвращается отключение света. В настоящее время ограничения будут применены только для бизнеса и промышленности.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Время применения ограничений с 06:00 до 21:00.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также подчеркнули, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. И добавили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", – резюмировали ситуацию в компании.

Ранее сообщалось, что Украина прошла зиму без массовых отключений, несмотря на панические прогнозы так называемых экспертов, прогнозировавших энергетический коллапс.

Последний раз массовые отключения света произошли в Украине 7 февраля. В тот день применялись аварийные графики отключения света (ГАО, экстренные отключения) в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черкасской областях. При этом отключение применяли в основном для промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко озвучил "единый прогноз" по энергетике. Глава Минэнерго заверил, что энергосистема Украины точно выстоит, но отказался прибегать к подробностям.

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