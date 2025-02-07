В 8 областях Украины отключают свет в экстренном режиме: что происходит с графиками

В Украине с утра 7 февраля вновь применяются аварийные графики отключений света (ГАО, экстренные отключения) – в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черкасской областях. При этом отключения применяют в основном для промышленности.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Вынужденно были применены аварийные отключения. Причина применения аварийных отключений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", – отметили в компании. Там также заверили, что:

в первую очередь энергетики отключают свет не бытовым, а промышленным потребителям (там, где это возможно);

в настоящее время ограничения не применяются для бытовых потребителей ( за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго);

в сетях облэнерго); ГАО отменяются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.

Следует также учитывать, что во время экстренных отключений свет включают по очередям потребителей, но без предупреждения и без четкого почасового расписания.

В "Укрэнерго" добавили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. "Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются... Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в период с 7:00 до 20:00. Экономное потребление в регионах, где действуют отключения, уменьшит необходимость в применении мер ограничения", – отметили в компании.

Также об экстренных отключениях сообщили в соответствующих облэнерго. "С 07:36 ГАО в Сумской области действует для 1 и 2 очередей. В 08:36 введена дополнительно одна очередь ГАВ, действует 1, 2 и 3 очереди ГАО", – заявили в "Сумыоблэнерго". Там добавили, что:

очередь отключения при ГАО отображается в реальном времени на сайте облэнерго;

очередь в графиках аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых;

графики почасовых отключений не используются.

Аналогичное заявление сделали в "Полтаваоблэнерго". "По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 7 февраля в 07:36 получена команда на ввод 1,2 очереди ГАО", – говорится в сообщении.

Также об аварийных отключениях сообщила энергокомпания ДТЭК. "По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой областях используются экстренные отключения", – отметили там. В Кировоградской области отключения начались с 07:40. Количество очередей в "Кировоградоблэнерго" не уточняли.

Что такое экстренные отключения света

Несмотря на разнообразие названий и терминов, фактически в Украине существует два основных режима ограничений подачи электроэнергии. Это:

Графики аварийных отключений (ГАО, укр.– ГАВ) – они же экстренные отключения света.

Они неплановые и обычно кратковременные. Вводятся экстренно без предупреждений при аварийном дефиците мощности в энергосистеме. Спрогнозировать точное время отключения и его продолжительность нельзя.

Графики почасовых отключений (ГПО, укр. – ГПВ) – они же стабилизационные отключения или плановые отключения.

Такие графики вводятся заранее и с обязательным уведомлением потребителей. Отключения могут быть более длительными, чем при ГАО, однако имеют четко определенный промежуток действия.

Обычно узнавать актуальную информацию об отключениях в своем городе можно на сайтах поставщиков тока и облэнерго. Специальные разделы официальных сайтов смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко озвучил "единственный прогноз" по энергетике. Глава Минэнерго заверил, что энергосистема Украины точно выстоит, но отказался вдаваться в подробности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!