В 8 областях Украины отключают свет в экстренном режиме: что происходит с графиками
В Украине с утра 7 февраля вновь применяются аварийные графики отключений света (ГАО, экстренные отключения) – в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черкасской областях. При этом отключения применяют в основном для промышленности.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Вынужденно были применены аварийные отключения. Причина применения аварийных отключений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", – отметили в компании. Там также заверили, что:
- в первую очередь энергетики отключают свет не бытовым, а промышленным потребителям (там, где это возможно);
- в настоящее время ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго);
- ГАО отменяются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.
Следует также учитывать, что во время экстренных отключений свет включают по очередям потребителей, но без предупреждения и без четкого почасового расписания.
В "Укрэнерго" добавили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. "Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются... Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в период с 7:00 до 20:00. Экономное потребление в регионах, где действуют отключения, уменьшит необходимость в применении мер ограничения", – отметили в компании.
Также об экстренных отключениях сообщили в соответствующих облэнерго. "С 07:36 ГАО в Сумской области действует для 1 и 2 очередей. В 08:36 введена дополнительно одна очередь ГАВ, действует 1, 2 и 3 очереди ГАО", – заявили в "Сумыоблэнерго". Там добавили, что:
- очередь отключения при ГАО отображается в реальном времени на сайте облэнерго;
- очередь в графиках аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых;
- графики почасовых отключений не используются.
Аналогичное заявление сделали в "Полтаваоблэнерго". "По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 7 февраля в 07:36 получена команда на ввод 1,2 очереди ГАО", – говорится в сообщении.
Также об аварийных отключениях сообщила энергокомпания ДТЭК. "По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой областях используются экстренные отключения", – отметили там. В Кировоградской области отключения начались с 07:40. Количество очередей в "Кировоградоблэнерго" не уточняли.
Что такое экстренные отключения света
Несмотря на разнообразие названий и терминов, фактически в Украине существует два основных режима ограничений подачи электроэнергии. Это:
- Графики аварийных отключений (ГАО, укр.– ГАВ) – они же экстренные отключения света.
Они неплановые и обычно кратковременные. Вводятся экстренно без предупреждений при аварийном дефиците мощности в энергосистеме. Спрогнозировать точное время отключения и его продолжительность нельзя.
- Графики почасовых отключений (ГПО, укр. – ГПВ) – они же стабилизационные отключения или плановые отключения.
Такие графики вводятся заранее и с обязательным уведомлением потребителей. Отключения могут быть более длительными, чем при ГАО, однако имеют четко определенный промежуток действия.
Обычно узнавать актуальную информацию об отключениях в своем городе можно на сайтах поставщиков тока и облэнерго. Специальные разделы официальных сайтов смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко озвучил "единственный прогноз" по энергетике. Глава Минэнерго заверил, что энергосистема Украины точно выстоит, но отказался вдаваться в подробности.
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