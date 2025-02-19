ВСУ недополучили 100 тыс. бронежилетов: журналист рассказал о подозрительной схеме в ДОТ

Журналист-расследователь Игорь Хмурый сообщил о недополучении военнослужащими в Украине более 100 тыс. законтрактованных бронежилетов. По его мнению, к проблеме привел ряд решений госпредприятия "ДОТ" Минобороны во главе с Арсеном Жумаделовым. В самом ДОТ обвинения отрицают.

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Об этом говорится в материале "СтопКор". Сообщается, что расследователь проанализировал хронологию, условия и объемы закупок бронежилеты для ВСУ и получил данные, что из более 222 тысяч законтрактованных бронежилетов военные получили более 116 тысяч единиц, а остальные поставки были провалены. Так, утверждается, что на конец 2024 года по контрактам, заключенным ДОТ, Силы обороны получили 116 861 бронежилет:

91 860 поставила компания "ТЕМП-3000";

20 000 – Харківський завод засобів індивідуального захисту" ("ХЗЗІЗ");

5 000 – "УКРТАК.ЮА";

1 – по "засекреченному" соглашению.

По словам журналистов, ситуация вызывает серьезные вопросы к прозрачности процесса закупок и выбора поставщиков. Они также напоминают, что "ТЕМП-3000" – это компания, которая испытала наибольшее давление из-за обвинений в якобы "монополизации рынка", хотя фактически была единственным производителем, выполнившим контракты в полном объеме.

После анонса соответствующего расследования, накануне его публикации в ДОТ озвучили собственный взгляд на ситуацию. По мнению журналиста, вместо признания провала в плане закупок бронежилетов в 2024 году, ДОТ" фактически решил переложить всю вину на отечественных производителей".

"Пока анонсировали материал – по сети быстро распространили вброс про "перемогу". Мол, это не год хаоса, кулуарных мансов и подыгрывания фаворитам. Это был такой хитрый план, чтобы сбить цену "монополисту". Тому самому, которого сами же мочили толпой за слишком низкую цену в течение всего года, и который несмотря на это закрыл 80% всего годового объема поставки. Тому самому, который, в конце концов, и в этом году продолжает закрывать предыдущие контракты и забирать новые. Такой вот хитрый план, который стоил армии где-то 100 тыс. недополученных в прошлом году новых бронежилетов", – прокомментировал Хмурый.

"Главным предметом дискуссии якобы стала стоимость бронежилетов. На первый тендер 2024 года ДОТ, возглавляемый Арсеном Жумадиловым, выставил стартовую цену 27 700 грн за комплект. "ТЕМП-3000" снизил ее еще на тысячу и выиграл 20 тыс. комплектов. Остальные лоты не нашли исполнителей. Второй тендер (9 февраля) предусматривал 30 тыс. комплектов, но ни один из крупных производителей не участвовал", – заявил расследователь.

По его словам, уже в марте ДОТ изменил подход. В частности, было заказано более 11,8 тыс. комплектов у "УКРТАК.ЮА" по 30 780 грн, что, как утверждается в материале, превышает рыночную цену. "Далее 20 тыс. комплектов заказывают у "ХЗЗІЗ" за 30 500 грн. В то же время, на июньском тендере, где предлагали по 26 тыс. грн, было законтрактовано только 15 тыс. комплектов", – обратил внимание Хмурый.

В результате, как говорится в расследовании, на начало мая-2024 из законтрактованных 65 тыс. бронежилетов было поставлено всего 10 тыс., и все от "ТЕМП-3000". ДОТ объяснил свои действия "срочной потребностью" и заявил, что согласование прямых договоров произошло по требованию Командования Сил логистики (КСЛ). "Однако документы свидетельствуют, что этот ДОТ сам инициировал запрос на такие соглашения", – утверждает журналист.

В конце июля Минобороны официально передало ДОТ право определять ориентировочную стоимость закупок. Однако после этого прошли сроки выполнения прямых соглашений, ни один из новых поставщиков не успел закрыть контракты. Соглашения "ТЭМП-3000" выполнялись вовремя.

С "УКРТАК.ЮА" тем временем возникли дополнительные проблемы – детективы БЭБ получили информацию о возможных махинациях компании с растаможкой и открыли производство по статье "Контрабанда." Но ДОТ до конца не разрывал соглашения с фирмой, его действие прекратили лишь 22 декабря.

"Запрос ДОТу присылали еще в начале января. Просили копии документов и итоговые цифры, чтобы обнародовать их в финальном расследовании. Однако ДОТ сам затянул процесс с ответом на месяц, сославшись на этот раз на необходимость посоветоваться с Минобороны. Пришлось вручную делать подсчеты. Когда же в феврале ответ поступил, материал был уже в процессе монтажа. Цифры ДОТа не существенно, но отличаются не только от моих подсчетов, но и от официальных цифр КСЛ ВСУ", – добавил Хмурый.