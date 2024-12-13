Возможности для предпринимателей: какие программы поддержки бизнеса действуют в Украине

В 2024 году бизнес в Украине продолжает демонстрировать активное развитие даже в условиях войны. Так, за первый квартал этого года было зарегистрировано более 74 тысяч новых ФОПов, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительную роль в этом сыграли государственные и международные программы поддержки бизнеса.

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Об этом сообщает пресс-служба OLX Украина.

Что предлагают программы поддержки бизнеса

Среди популярных программ поддержки – кредиты по государственной программе "5-7-9%", различные виды грантов и гарантий, а также международные инициативы. Больше всего возможностей для бизнеса можно найти на платформе Дія.Бізнес от Министерства цифровой трансформации. Портал предлагает удобный интерфейс для поиска доступных грантов, кредитов, консультаций и других видов помощи.

Стереотип, что гранты доступны только для крупного бизнеса, уже теряет актуальность. Сегодня каждый предприниматель, даже начинающий, может претендовать на финансовую поддержку. Главное — активность и грамотный подход.

Эксперты OLX советуют:

Создать качественный бизнес-план.

Внимательно заполнять заявки.

Оставаться проактивным и не бояться подавать заявки повторно, учитывая предыдущие ошибки.

"Важно не только акцентировать внимание на новых рынках, продуктах и коллаборациях, но и искать финансовую поддержку. Ее предоставляют как государственные, так и негосударственные организации, а также другие компании, такие как OLX, которые имеют инициативы по восстановлению и развитию бизнеса: Школа экспорта во время войны, Школа OLX для бизнеса, PrivatBank Business Platform и многие другие партнерские программы", – отметил Игорь Сыроватко, операционный директор OLX в Украине и Центральной Азии.

Успешный пример: бизнес Chado

Семейный бизнес Chado из Днепра, специализирующийся на детской мебели, является примером успешного сотрудничества с программами поддержки. Благодаря платформе OLX предприниматели получили выгодные условия для продвижения товаров, анализ рынка и консультации. Сегодня значительная часть их продаж осуществляется через интернет-ресурсы.

Почему важно поддерживать бизнес

Поддержка предпринимателей – это стратегически важный шаг для развития экономики. Помощь бизнесу – это не просто расходы, а инвестиция в стабильность государства. Развивая свое дело, предприниматели создают рабочие места, платят налоги и обеспечивают рост ВВП.