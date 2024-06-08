Возможная потеря Покровска – это удар по украинской промышленности, – ZN о наступлении россиян

К Дню Независимости Украины Путину пообещали взять Покровск и/или Краматорск или максимально приблизиться к ним. Почему именно Покровск? Потому что это станет мощным ударом по украинской тяжелой промышленности и сильно ударит по украинской экономике. Об этом пишет "Зеркало недели".

"Самая большая победа Украины в прошлом году была на море. Черноморский флот России по факту выбросили из Крыма, разблокировав морские порты и открыв путь украинской продукции на внешние рынки. Уже в этом году кроме зерна морем активно начали отгружать металлопродукцию, в мае отправив на экспорт рекордные объемы: полуфабрикатов 184 тыс. тонн, плоского проката 117 тыс., труб 51 тыс. тонн. Кто в теме, понимает, что цифры смешные для нашего производственного потенциала, но, да, рекордные с самого начала полномасштабного вторжения РФ. И наш потенциал в металлургии для врага тоже не секрет", – указывает издание.

Кампания ударов по энергосистеме Украины, кроме цели максимально закошмарить население, имеет также задачу выбить окончательно промышленный потенциал Украины. Металлургии, которая до сих пор находится в состоянии тяжелого кризиса, достанется в первую очередь, — в то время как значение этой отрасли для ВПК страны максимально важно.

"Наступление на Покровск станет продолжением стратегии по уничтожению промышленности и сильнейшим ударом по украинской металлургии. В районе этого города расположены последние в стране шахты с коксовым углем, которые остались. При их выведении из строя на металлургах Запорожья и Кривого Рога, которые и так снизили выплавку с начала вторжения втрое, по факту можно будет ставить крест", – пишет издание.

Возможности и желания наших партнеров поддерживать Украину не безграничны, о чем нам тоже сообщают совершенно прямым текстом. Не говоря уже о сотнях тысяч людей, живущих в индустриальной части Донбасса.

"Экономика организации производства на своем ресурсе и импортном совершенно разная. Учитывая сопутствующие отягчающие факторы, базирующееся на импортном сырье, производство станет просто нерентабельным. Да и завезти необходимые для них миллионы тонн коксового угля (или готового кокса) по факту нет откуда. На внешнем рынке его по хоть каким-то нормальным ценам просто нет. Не говоря уже о доставке в обстреливаемые порты и дальнейшей транспортировке почти до линии фронта", – отметили в ZN.

Напомним, в 2023 году крупнейшие металлургические компании Украины уплатили более 1 млрд долларов налогов. Доля отрасли в общей сумме налоговых платежей в Украине осталась на довоенном уровне 3%. Таким образом металлургический сектор остается базовым для украинской экономики с вкладом в ВВП в 2023 году в 5,7%, включая цепочки поставок. До войны вклад металлургии в ВВП Украины составлял 10,3%.