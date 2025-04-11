Возила миллионы гривен: в Польше возбудили дело против экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы

Представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились в суд с ходатайством продлить сроки расследования дела бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы. В деле выяснились новые обстоятельства – в частности, стало известно, что в Польше было открыто уголовное производство против Татьяны Крупы по факту легализации незаконно добытых средств.

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Материалы дела уже передали украинским следователям, сейчас идет их перевод и изучение. Об этом говорится в постановлении по ходатайству следователей.

Судьи удовлетворили ходатайство НАБУ и САП. Срок досудебного расследования в уголовном производстве продлен до двенадцати месяцев, то есть до 5 октября 2025 года включительно.

Как выяснилось, Татьяна Крупа и члены ее семьи на протяжении двух лет вывозили в Польшу деньги. Причем это продолжалось и после объявления бывшей главы Хмельницкой областной МСЭК подозрения в незаконном обогащении (напомним, это произошло 5 октября 2024).

"В период с 29.05.2022 по 17.10.2024, ввезли на территорию республики Польша через украинско-польские пункты пропуска значительные суммы средств, полученных от выгоды, связанной с совершением запрещенных действий, которые в дальнейшем, находясь в Кракове, в дальнейшем перечислили на счета учреждений, расположенных в Швейцарии и США, то есть совершили действия, связанные с распоряжением имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществлении финансовой операции, с таким имуществом и его перемещении", – говорится в постановлении украинского суда.

В украинском суде напомнили, что в октябре прошлого года, во время обыска дома у фигурантки дела, кроме наличных денег в разной валюте, следователи нашли бухгалтерский документ о переводе 590 тысяч долларов (в то время, согласно официальному курсу НБУ, сумма равнялась 21,5 миллиона гривен) на счет Татьяны Крупы в польском банке. Транзакция была проведена в октябре 2022 года.

Более того, также выяснилось, что подозреваемая Татьяна Крупа и члены ее семьи имеют счета не только в банках Польши, но и Австрии. Поэтому следователям необходимо получить международно-правовую помощь от этих стран, чтобы ознакомиться с информацией и документами по этому поводу.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября 2024 года Татьяну Крупу и ее сына Александра, находящегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличность в разных валютах на 6 млн долларов.

Напомним, что 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года Татьяна Крупа приобрела активы стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га, электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 грн.

Отметим, что семья Крупы владеет десятками домов, земельных участков, а также рядом элитных автомобилей. К примеру, у них есть 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица в Хмельницкой области.

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