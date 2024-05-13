Восстановление энергосистемы требует международной помощи, внутренних резервов и пересмотра тарифа на свет – Минэнерго
Чтобы восстановить поврежденную в результате российских атак энергосистему Министерство энергетики рассматривает варианты привлечения международной помощи, внутренних резервов и пересмотра тарифа на электроэнергию для населения.
Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
"Сейчас мы оцениваем все возможные ресурсы для проведения ремонтной кампании и подготовки к следующему отопительному сезону. Это и международная помощь, которая поступает нам и в виде оборудования, и в виде финансовых ресурсов, это и внутренние возможности наших предприятий, и, в том числе, возможность поднятия тарифа", – заявила она.
Гринчук подчеркнула, что сейчас ситуация в энергетике очень сложная. Энергосистема понесла значительные потери и проходить пиковые нагрузки будет сложнее.
Она добавила, что в условиях разрушений обеспечение потребителей электроэнергия нуждается в значительных ресурсах.
Ранее замминистра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.