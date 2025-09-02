Война зацементировала монополию и неэффективность железной дороги в Украине, – Зинченко

Война стала фактором, который позволил сохранить монопольную и неэффективную структуру "Укрзалізниці" вместо проведения необходимой демонополизации и реформы управления.

Видео дня

Об этом заявил директор аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко.

"Еще до войны все эксперты обсуждали разделение "Укрзалізниці" на несколько отдельных структур – грузового, пассажирского оператора и инфраструктурную компанию. Даже шли переговоры о привлечении консультантов из Deutsche Bahn для внедрения реформ. Но война позволила бюрократам зацементировать старую структуру", – сказал Зинченко.

По его словам, несмотря на героическую роль "Укрзалізниці" в первые месяцы вторжения, нынешнее руководство демонстрирует недостаточную активность в стратегическом развитии. Грузовые перевозки остаются формирующими прибыль, но бизнес не может на четвертом году войны тянуть на себе общую убыточность огромного государственного монополиста.