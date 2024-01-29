Война не может быть оправданием для давления на бизнес, – Коболев

Жалобы бизнеса на правоохранительные органы в последнее время стали носить массовый характер. При этом силовики действуют жестокими и несправедливыми советскими методами ради выполнения заказов, обогащения или просто ради хайпа. Об этом заявил бывший глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев.

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"За последнее время все мы стали свидетелями массовых жалоб бизнеса на давление со стороны правоохранителей. Задержание и суд над владельцем инвестиционной компании Concorde Capital Игорем Мазепой сделал нерв более публичным. За последний год множество раз приходилось общаться со стороной защиты по многим экономическим делам, где отсутствуют взятки, но подзащитным инкриминируется нанесение ущерба государству или третьим лицам. Все дела имеют разную фабулу, находятся на разных процессуальных стадиях, но имеют и ярко выраженные общие черты", - заявил Андрей Коболев.

По его словам, общими чертами таких дел является использование выводов экспертов, изменение правил игры задним числом, арест и назначение залога непомерно большого размера и тому подобное.

Цель преследования бизнеса может быть разной, считает экс-глава "Нафтогаза".

"Хайп. Ведь в социальных сетях можно бесконечно отчитываться о задержании, а затем бросать дело в длинный ящик. Выполнение заказов. Арест – это действенный инструмент как выразительно продемонстрировать серьезность намерений оппонента в коммерческом или политическом споре. Так же как и отправить его за решетку, чтобы не путался под ногами. Вымогательство с целью требования заработка. Думаю, здесь объяснения не нужны. Но наиболее действенным и опасным для жертвы является совпадение всех трех вышеперечисленных", - перечисляет Андрей Коболев.

Он отмечает, что методы, которыми действуют правоохранители, очень похожи на практики советских времен.

"Это продолжение жестоких и несправедливых советских практик. С такими трюками кого угодно можно отправить в СИЗО. Смущает, что такие методы применяются именно сейчас. Во время большой войны с Россией. Да, война является поводом для увеличения роли силовых структур и уменьшения свобод граждан. Это война и это логично. Но она точно не может быть оправданием для схожих действий в стиле брежневской эпохи. Советские методы правосудия возвращают нас в совок. Шагая вперед, невозможно смотреть назад. Так можно сломать что-то очень важное", - предупреждает Андрей Коболев.

Как сообщалось, 18 января основатель и гендиректор инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан на пункте "Шегени" украино-польской границы, когда он ехал на Всемирный экономический форум в Давосе. В тот же день правоохранители устроили обыски в компании Concorde Capital, выбив дверь. Поводом для задержания и обысков стало приобретение земельных участков в 2007-2008 годах. При этом в компаниях Мазепы считают, что производство против него – это давление за его отстаивание интересов бизнеса.

19 января суд присудил бизнесмену содержание под стражей или залог более чем в 300 млн. А в ночь на 22 января внезапно сгорел загородный дом Игоря Мазепы.