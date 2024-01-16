Война и разорение промышленности лишили украинских олигархов прежнего влияния – The New York Times

Война России против Украины, приведшая к уничтожению ряда промышленных активов, лишила так называемых украинских олигархов прежнего влияния и богатства.

Видео дня

Об этом говорится в статье американского издания The New York Times.

"Война, опустошив украинскую промышленность, ограничила власть так называемых олигархов, магнатов, долгое время господствовавших в экономике и использовавших свои богатства для покупки политического влияния", – говорится в статье.

Богатейшие люди страны потеряли десятки миллиардов долларов. Больше всего пострадал Ринат Ахметов, потеряв два металлургических завода в Мариуполе, коксохимический завод в Авдеевке, ряд ветровых и тепловых электростанций. Его основные активы постоянно обстреливаются российскими ракетами и дронами.

"За первый год войны общее состояние 20 богатейших украинцев сократилось более чем на 20 миллиардов долларов, по данным журнала Forbes. Господин Ахметов получил наибольший удар, потеряв более 9 миллиардов долларов. Он один из лишь двух оставшихся в Украине миллиардеров по сравнению с 10 до войны", – говорится в статье The New York Times.

Ахметов один из немногих владельцев крупного украинского бизнеса, который с первого дня войны находится в Украине и почти за 3 года боевых действий никогда не выезжал за ее пределы.