Ее не должно существовать: ученые обнаружили в космосе огромную структуру

Современная наука оказалась на пороге масштабного переосмысления законов космоса в связи с обнаружением объекта, существование которого противоречит базовым астрофизическим моделям. Исследователи наткнулись на чрезвычайно крупную структуру, масштабы которой полностью разрушают прежние представления о предельных размерах космических тел.

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Как отмечает iflscience.com, это открытие не только вызвало оживленные дискуссии среди экспертов, но и поставило под сомнение так называемый космологический принцип, на котором основано большинство современных расчетов. В настоящее время научное сообщество пытается найти логическое объяснение аномалии, которая по всем законам физики просто не должна была бы образоваться.

Аномальные соседи в глубоком космосе

Согласно господствующим теориям, на самых больших масштабах Вселенная должна быть однородной и изотропной, то есть выглядеть примерно одинаково в любом направлении. Однако недавние наблюдения разрушили эту идиллию, когда команда специалистов заметила странное скопление там, где его не ожидали увидеть. Прорыв произошел благодаря усилиям аспирантки Алексии Лопес из Университета Центрального Ланкашира, которая вместе с коллегами идентифицировала объект, названный "Большим кольцом".

Эта структура имеет диаметр 1,3 миллиарда световых лет и расположена на расстоянии около 9,2 миллиарда световых лет от нашей планеты. Что наиболее интересно, находка находится всего в 12 градусах на ночном небе от другого мега-объекта – "Гигантской дуги", которую та же самая группа учёных открыла несколькими годами ранее.

Соседство двух таких титанов на относительно небольшом расстоянии стало настоящим сюрпризом для мировой науки, ведь теоретически обнаружить даже одну подобную аномалию во всем познаваемом пространстве – это уже огромная редкость.

Главная проблема заключается в том, что современные математические модели ограничивают максимальный размер любых космических структур цифрой в 1,2 миллиарда световых лет. Однако и "Большое кольцо", и "Гигантская дуга" существенно превышают этот порог, причем длина дуги вообще оказалась почти втрое больше допустимого предела. Автор исследования подчеркивает, что такие специфические формы и колоссальные габариты объектов должны указывать на определенные важные, но пока скрытые от нас процессы во Вселенной.

Свои сенсационные выводы относительно "Большого кольца" Лопес представила на заседании Американского астрономического общества, а впоследствии подробные материалы появились на страницах профильного научного издания Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Теперь, чтобы разгадать эту тайну, астрономам понадобятся дополнительные длительные наблюдения и сбор новых данных. Только после тщательной проверки ученые смогут адаптировать существующие теории к реальности, в которой невозможные гиганты все же существуют.

OBOZ.UA предлагает узнать о самых удивительных объектах космоса, которые были замечены за последние столетия.

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