Власти должны уделять больше внимания защите Украины от европейского эконалога СВАМ – СМИ

Европейским металлургам удалось поставить проблемы отрасли в центр внимания политиков: вопрос кризиса в отрасли, который публично поднимался в последние месяцы, 23 октября рассмотрели во время пленарных дебатов в Европарламенте, и договорились о дальнейших шагах, предусматривающих финансирование и поддержку. Между тем, украинский ГМК продолжает самостоятельно бороться с рядом проблем, чтобы обеспечить выживание отрасли и ее конкурентоспособность.

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Об этом пишет GMK Center.

"В то время, когда ЕС всеми силами поддерживает стальную индустрию с помощью защитных торговых барьеров, прямых субсидий и грантов на декарбонизацию в размере более 10 млрд евро за последние 2 года, у Украины нет никакой политики поддержки и сохранения ключевой отрасли промышленности, в прошлом году обеспечила 15% экспорта и практически 6% ВВП. Сталь является одним из трех основных материалов для восстановления. Украина, как и ЕС, сталкивается с вызовом роста дешевого импорта из третьих стран. Наша отрасль уже часть европейского стального рынка, поэтому наши действия должны быть гармонизированы с действиями ЕС", – комментирует Станислав Зинченко, директор GMK Center.

Среди текущих проблем, с которыми сталкивается металлургическая отрасль, можно отметить несовершенную систему бронирования работников от мобилизации и отсутствие официальной коммуникации на этот счет, неблагоприятные условия на глобальном рынке стали и жесткую фискальную политику государства.

"Металлурги Украины с началом полномасштабного вторжения РФ столкнулись с беспрецедентными вызовами – разрушением, повреждением или захватом предприятий, потерей значительной части экспортного потенциала, разрывом логистических цепочек, нехваткой персонала. В дальнейшем возник дефицит электроэнергии, вызванный атаками россиян на украинскую энергосистему", – отмечают аналитики издания.

Еще одним вызовом для украинского ГМК при отсутствии должного внимания власти к этому вопросу станет европейский экологический налог CBAM, подчеркивают аналитики. Война не позволяет металлургам Украины инвестировать в "зеленый" переход, а 93% украинского экспорта, подпадающего под действие СВАМ, – продукция черной металлургии. Выходом для Украины должно стать смягчение сроков и условий применения CBAM. По подсчетам GMK Center, из-за этого механизма Украина может потерять $4,6 млрд экспортного дохода в 2026-2030 годах.