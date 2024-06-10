VEON и 'Киевстар' объявили об увеличении инвестиций в Украину до 1 миллиарда долларов

Берлин и Киев, 10 июня 2024 г.: VEON (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентную связь и онлайн-сервисы, сообщает, что через свою 100% дочернюю компанию "Киевстар" имеет намерение увеличить инвестиции в восстановление цифровой инфраструктуры Украины до 1 млрд долларов США в течение пятилетнего периода с 2023 по 2027 год. Это означает увеличение предыдущих инвестиционных обязательств компании в размере 600 миллионов долларов США на трехлетний период, о которых было объявлено ранее. Эти средства будут направлены на инвестиции в сетевые и цифровые услуги, включая потенциальные приобретения или развитие новых активов, социальные взносы и партнерство.

Председатель совета директоров и основатель VEON Оги Фабела, член совета директоров VEON и "Киевстар", бывший государственный секретарь США Майкл Р. Помпео и президент "Киевстар" Александр Комаров примут участие в Международной конференции по восстановлению Украины 2024 в Берлине на этой неделе, чтобы осветить текущие взносы VEON и "Киевстар" по обеспечению устойчивости Украины, а также дальнейшие обязательства VEON по восстановлению Украины, включая вышеупомянутый обновленный инвестиционный план.

"VEON и "Киевстар" всесторонне поддерживают устойчивость и восстановление Украины: от удовлетворения жизненно важных потребностей украинцев в связи с обеспечением населения новейшими цифровыми возможностями, от защиты нашей сети посредством партнерства с OpenRAN до обеспечения энергетической независимости и бесперебойности, от поддержки украинского бизнеса сегодня до инвестирования в цифровую экосистему страны в будущем. Учитывая поддержку международных инвесторов VEON, я с гордостью отмечаю, что "Киевстар" – яркий пример того, как социально ответственный бизнес с международными инвестициями может поддерживать страну во время войны", – отметил Александр Комаров, президент компании "Киевстар".

"Вдохновившись нашим собственным примером, мы поддерживаем призыв Ukrainian Recovery Conference 2024 к бизнесу инвестировать в Украину, и делать это нужно уже сейчас! Я рад, что наша компания присоединяется, увеличив свои инвестиционные обязательства: 1 миллиард долларов США в течение 5 лет".

Компания "Киевстар", принадлежащая VEON, стала одним из крупнейших иностранных инвесторов Украины в 2022 и 2023 годах по версии "Forbes Украина", с капитальными инвестициями в размере 12,3 миллиарда гривен за эти два года – примерно 176 миллионов долларов США и 174 миллиона долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно.

Среди основных направлений инвестиций "Киевстара" в цифровую инфраструктуру Украины можно выделить следующие:

С 24 февраля 2022 года "Киевстар" построил 1 895 новых базовых станций LTE и модернизировал около 13 200 существующих базовых станций до стандарта 4G. "Киевстар" добавил более 4 100 населенных пунктов к покрытию 4G, и 95% населения подконтрольных Украине территорий имеют доступ к услугам 4G в сети "Киевстар". Целью оператора является достижение почти полного (98%) покрытия населения технологией 4G на подконтрольной территории в течение следующих двух лет.

Бытовые и бизнес-пользователи фиксированной связи получают выгоду от развертывания высокоскоростной сети GPON от "Киевстар", которую планируют расширить до семи новых городов в 2024 году.

В феврале 2024 года "Киевстар" и Rakuten Symphony подписали меморандум о намерениях, подтверждающих готовность "Киевстара" приобрести и развернуть технологию открытой сети радиодоступа (Open RAN) Rakuten Symphony в своей сети, которая будет включать в себя технологии 4G и 5G.

"Киевстар" инвестировал 1 миллиард гривен (примерно 27,4 миллиона долларов США) в энергетическую устойчивость Украины, установив более 2 300 генераторов и 113 000 аккумуляторов, чтобы обеспечить работу сети и связь для клиентов, даже когда украинская энергетическая инфраструктура подвергается вражеским нападениям.

В августе 2022 года "Киевстар" инвестировал в Helsi, ведущую цифровую платформу здравоохранения в Украине. По состоянию на март 2024 года Helsi располагает 2,5 миллиона ежемесячных активных пользователей на веб- и ОТТ-платформах, обслуживает почти 1 600 медицинских учреждений и более 38 000 медицинских работников, а в первом квартале 2024 года обеспечила осуществление 2,5 миллиона онлайн-записей на прием к врачу.